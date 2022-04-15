В Самарской области проведут аукцион арестованного имущества

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Имущество должников, арестованное судебными приставами, можно приобрести на электронных торгах. Общая сумма имущества, выставленного на каждом из аукционов, составляет более 57 миллионов рублей.

Всего покупателям предлагается 58 лотов. Среди них квартиры, частные дома, земельные участки, автомобили. На торгах все желающие могут приобрести недвижимое арестованное заложенное имущество – квартиру в Комсомолськом районе г. Тольятти площадью 70 квадратных метров за 1,4 миллиона рублей или двухэтажный дом с земельным участком в г. Самара за 2,8 миллионов рублей. Всего на торги выставлено 24 квартиры площадью от 23 до 135 квадратных метров.

Среди лотов имеются также автомобили и грузовые машины. Желающие могут приобрести иномарку «Volkswagen Tiguan» за полмиллиона рублей. Примерно за такую же цену уйдет с молотка грузовой автомобиль.

На торги выставлены земельные участки площадью до 5 тыс. квадратных метров. Стоимость земли варьируется от 71 тысячи до одного миллиона рублей.

Аукцион по продаже имущества должников состоится 29 апреля, 6 и 16 мая в 10.00 часов по местному времени на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» (https://www.арест.вэтп.рф). Одно из обязательных условий участив в аукционе – внесение задатка, размер которого определяется в зависимости от стоимости выставляемого на торги имущества.

Внимание! Управление ФССП России по Самарской области размещает информацию о проведении торгов, но не проводит непосредственную реализацию имущества. Торги проводит специализированная организация. Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах, как и обо всех имеющихся обременениях, можно на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в разделе «Сервисы», вкладка «Извещения о проведении публичных торгов». Также дополнительная информация о реализуемом имуществе размещается на сайте http://torgi.gov.ru/.