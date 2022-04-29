В Самарской области прошла Всероссийская акция "Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах"

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27 апреля 2022 года судебные приставы Самарской области приняли участие во Всероссийской акции «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах». В рамках нее почти 700 человек подробно познакомились с сервисом «Банк данных исполнительных производств» и узнали о процедуре защиты прожиточного минимума.

С раннего утра в Центральном отделении Многофункционального центра г. Самары начал свою работу мобильный пункт судебных приставов. Сотрудники Службы рассказывали посетителям о возможностях цифровых сервисов судебных приставов, преимуществах личного кабинета на портале Госуслуг, с помощью которого легко можно записаться на прием, подать заявление или предоставить документы об оплате долга. Жители города, желающие проверить себя на наличие или отсутствие задолженности, сделали это прямо в зале ожидания. Судебные приставы дали исчерпывающие ответы на вопросы граждан, а кто-то, для получения более подробной информации, записался на личный прием к сотруднику.

Утро для студентов Самарского государственного технического университета тоже началось с правового просвещения. Судебный пристав напомнила молодым людям, что при поиске информации необходимо пользоваться только достоверными источниками и акцентировала внимание на участившихся случаях обмана со стороны мошенников, которые выдают себя за судебных приставов.

В районах акции прошли также оживленно и с пользой. Жителям подробно рассказали о процедурах по сохранению прожиточного минимума при списании задолженности, о временном прекращении исполнительных производств в отношении военнослужащих и возможности оформить заявление об отсрочки исполнения решения суда.

Всего в рамках акции было проверенно почти 600 человек, из которых 78 оказались должниками, причем большая часть из них вовремя не оплатила штрафы ГИБДД. Несмотря на то, что акция имеет информативный характер, несколько человек пожелали распрощаться с долгами. В результате сотрудниками Службы окончено 45 исполнительных производств на сумму 114 тысяч рублей. Частично взыскано 25,5 тысяч рублей.