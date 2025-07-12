В Самарской области проходят профилактические встречи, посвящённые безопасности несовершеннолетних в период каникул

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Полицейские Самарского региона продолжают проводить профилактические встречи, посвящённые безопасности несовершеннолетних в период каникул.

В ходе мероприятий сотрудники полиции рассказывают ребятам о важных правилах поведения в летний период. Особое внимание уделяется безопасности у водоёмов, на дорогах и в общественных местах.

Так, сотрудники МО МВД России "Кинельский" провели познавательное мероприятие в детском оздоровительном лагере "Юный строитель", расположенном в селе Покровка муниципального района Кинельский.

Полицейские напомнили школьникам о необходимости соблюдения комендантского часа и осторожности при общении с незнакомыми людьми. С детьми, отдыхающими в лагере, встретились и пообщались инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Олеся Салманова и инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Агрепина Раннева.

Полицейские напомнили учащимся о вреде курения и распития алкогольной продукции, об ответственности за их употребление в общественных местах. Дети также узнали, какие виды ответственности существуют в действующем законодательстве и с какого возраста она наступает. Полицейские призвали ребят соблюдать правила, установленные в оздоровительном лагере, побеседовали на тему сохранности личного имущества.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения акцентировал внимание на теме неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, в частности при передвижении на велосипедах, мопедах и квадроциклах.

Аналогичное мероприятие прошло в Волжском районе Самарского региона. Начальник Госавтоинспекции ОМВД России по Волжскому району провел встречу с отдыхающими а лагере «Волжанин». Участникам встречи вручили полезные подарки - световозвращающие элементы, обеспечивающие дополнительную видимость ребёнка на дороге.