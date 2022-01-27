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В 2021 году на территории Самарской области зарегистрировано 2953 ДТП, в результате которых 3662 человека получили ранения различной степени тяжести и 334 погибли.

Рассматривая статистику дорожно-транспортных происшествий можно сделать вывод, то или иное ДТП происходит из-за нарушений ПДД РФ связанное с определенными рисками, которое совершает водитель при различных обстоятельствах.

В целях активизации работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также иных грубых нарушений ПДД РФ, с 26 января по 26 марта 2022 года в Самарской области проходит масштабное мероприятие «Без риска на дороге!».

В течение двух месяцев сотрудники Госавтоинспекции будут проводить специальные профилактические мероприятия по недопущению водителями нарушений ПДД связанных с теми или иными обстоятельствами (это могут быть утренние часы, связанные с опозданием, вечерние с нежеланием остановится для отдыха и т.д.).

Также, дополнительные мероприятия пройдут при участии сотрудников регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД с кандидатами в водители.

К участию в проведении мероприятий будет привлечено максимальное количество личного состава, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.