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В Самарской области продажи детской одежды и обуви к 1 сентября выросли в 6 раз

27 августа 2024 11:47
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В Самарской области продажи детской одежды и обуви к 1 сентября выросли в 6 раз

В преддверии учебного года значительно вырос спрос на товары для школы, — подсчитали аналитики Яндекс Маркета. В Самарской области в этом августе детскую одежду и обувь на Маркете заказывают в 6 раз чаще, чем в прошлом году. Почти в 3 раза вырос спрос и на другие школьные товары — например, рюкзаки и сумки. В канун 1 сентября Яндекс Маркет также узнал* у родителей школьников по всей стране, как они готовятся к новому учебному году, с какими задачами сталкиваются и как их решают.

Для большинства опрошенных (70 %) ключевая задача перед 1 сентября — поиск выгодных по цене товаров. При этом в 2024 году значительно меньше родителей боятся не уместиться в запланированный бюджет, чем это было в 2023 году — всего 24% против показателей прошлого года (35%). По данным опроса жителей России, на покупку всего необходимого к школе — одежды и рюкзаков, гаджета, учебных пособий, товаров для обустройства рабочего места и других вещей — опрошенные планируют потратить в среднем по всей стране до 40 тысяч рублей. Старшеклассников хотят подготовить к учебному году примерно за 42 тысячи рублей, а учеников начальных классов — за 36 тысяч рублей.

Помимо поиска выгодных товаров, 47% опрошенных волнует вопрос, как найти время для похода в магазин с ребёнком. Поэтому родители всё чаще выбирают онлайн-покупки к школе, а среди преимуществ такого шопинга отмечают экономию времени – об этом рассказали 60 % опрошенных россиян. По этой же причине на Яндекс Маркете растут заказы с быстрой доставкой по клику: в августе такой услугой при покупке школьных товаров пользовались в 3 раза чаще, чем в прошлом году. Также 49% родителей отмечают, что выбирают онлайн-площадки за возможность купить всё в одном месте, а 44% привлекают скидки и бонусы.Спрос на товары особенно активно возрастает во второй половине августа во время сезонных распродаж — покупатели приобретают необходимое для школы в периоды глубоких скидок. На Маркете товары с дополнительной скидкой отмечены зеленым цветом.

Еще одна трудность для 45% опрошенных по стране — найти вещи, которые понравятся и им, и детям. Поэтому большинство родителей активно участвуют в выборе вещей для учёбы. Например, 77 % родителей подбирают вместе с ребёнком школьную форму. В то же время ученики средних и старших классов чаще выбирают вещи самостоятельно, а родители младших школьников делают покупки без участия ребёнка.

*В опросе приняло участие 1000 родителей по всей стране в августе 2024 года

Фото: pxhere.com

Теги: Опрос

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