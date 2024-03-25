В Самарской области полицейские совместно с общественниками провели профилактические мероприятия с детьми

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Ребятам напомнили о важных правилах безопасности.

Сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят профилактические мероприятия по дорожной безопасности.

В Приволжском районе сотрудниками Госавтоинспекции проведено познавательное мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в детском саду «Аленький цветочек-2» села Спасское.

В ходе мероприятия инспектор по пропаганде БДД Сергей Грецов напомнил детям о том, как правильно переходить дорогу, почему во время поездки на машине они обязательно должны быть пристегнуты при помощи специальных детских удерживающих устройств. Воспитанники детского сада вместе с инспектором разобрали значения дорожных знаков и в игровой форме отвечали на задаваемые вопросы.

Также, дети узнали о необходимости присутствия на верхней одежде светоотражающих элементов. Каждому из ребят организатор мероприятия вручил светоотражающие брелки и рассказал, зачем они нужны пешеходам в темное время суток и условиях плохой видимости, почему их необходимо иметь на одежде, наглядно продемонстрировал, как правильно их применять и носить.

В завершение мероприятия дошкольники пообещали автоинспектору всегда соблюдать Правила дорожного движения.

Сотрудники Похвистневской Госавтоинспекции совместно с председателем Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел Татьяной Вобликовой на городской площади города Похвистнево провели профилактическую акцию «Засветись» с юными пешеходами.

Госавтоинспекторы рассказали детям о Правилах перехода проезжей части дороги, о необходимости использования световозвращающих элементов на верхней одежде и о мерах безопасности при спуске с горок на санках или тюбингах.

Также убедительно просили несовершеннолетних не кататься с горок спуск которых выходит на проезжую часть дороги, не допускать буксировку тюбингов автомобилями!

Татьяна Вобликова пожелала всем хорошего настроения и вручила ребятам световозвращающие элементы.

В Большечерниговском районе полицейские совместно с учащимися второго класса средней общеобразовательной школы провели на одной из улиц села рядом с регулируемым пешеходным переходом профилактическое мероприятие «Зебра».

Ребята подготовили тематические плакаты, рисунки-обращения к участникам дорожного движения о важности соблюдения правил дорожного движения. Юным и взрослым пешеходам напомнили, что обязательно в тёмное время суток нужно обозначать себя световозвращающими элементами. Водителей призвали соблюдать скоростной режим, пропускать пешеходов на «зебре» и никогда не подвергать пассажиров опасности.