В Самарской области полицейские провели мероприятия по дорожной безопасности с водителями

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Автолюбителям напомнили о соблюдении правил дорожного движения и вручили тематические листовки.

В рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и профилактического мероприятия «Детская безопасность за спиной родителей» в Жигулевске и Нефтегорске сотрудники полиции напомнили водителям о необходимости использования автокресел при перевозке детей. Автолюбителям объяснили, что при столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, а в момент ДТП детские удерживающие устройства лучше всего оберегают маленьких пассажиров. Полицейские, приводя конкретные примеры дорожных трагедий, напомнили, что родители на своем примере должны воспитывать законопослушных участников дорожного движения, пристегивать себя и своих маленьких пассажиров независимо от дальности поездки. Инспекторы распространили листовки с призывом «Пристегните самого дорого!», «Пристегнитесь сами!», а также памятки с информаций, как правильно подобрать детское кресло в соответствии с весом и ростом ребенка.

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Шенталинскому району вместе с ЮИДовцами провели профилактическую акцию «Водитель, сохрани меня!». На местных улицах участники акции обратились к водителям с просьбой внимательней относиться к юным пешеходам, быть бдительными на дороге. Инспекторы напомнили автолюбителям о соблюдении скоростного режима при подъезде к пешеходным переходам и на перекрестках, особенно расположенных вблизи учебных учреждений.