В Самарской области полицейские напомнили водителям о важности использования детских удерживающих устройств.

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Госавтоинспекторы Кинельского района провели правовой ликбез для родителей воспитанников дошкольного образовательного учреждения "Солнышко". Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Олеся Салманова показала водителям-родителям детские удерживающие устройства, такие как автолюлька, автокресло и бустер. Старший лейтенант полиции рассказала о правильном их подборе - в соответствии с весом и ростом ребенка. Особый акцент Госавтоинспектор сделала и на креплении самой системы в салоне автомобиля и показала, как определить его тип, согласно нанесенной маркировке.



В завершение мероприятия родители поблагодарили полицейских за проведенную акцию и поделились своими впечатлениями, сказав о том, что подобные встречи повышают их ответственность за жизнь и здоровье их детей.