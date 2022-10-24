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В Самарской области полицейские и общественники проводят профилактические мероприятия в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»

24 октября 2022 13:36
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В Самарской области полицейские и общественники проводят профилактические мероприятия в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Жителям рассказали, куда можно сообщить обо всех известных фактах распространения и употребления наркотических веществ.

В рамках второго этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники полиции Самарской области продолжают проводить профилактические мероприятия с жителями региона.

Так, в Нефтегорске и Красноармейском районе сотрудники полиции вместе с представителями Общественных советов при территориальных ОВД встретились со студентами техникумов. Полицейские рассказали учащимся о негативном влиянии запрещенных веществ на подрастающий организм и тяжелых моральных и физических последствиях употребления наркотиков, разъяснили административную и уголовную ответственность за их незаконный оборот, рассмотрели, куда обращаться и что делать, если стала известна информация о фактах хранения и распространения наркотиков. Полицейские обсудили с учащимися тему вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков через Интернет, предостерегли от участия в незаконной деятельности и «легком заработке», который могут предлагать в сети. Молодые люди приняли активное участие в обсуждении данной проблемы и задавали интересующие вопросы.

Сотрудники ОМВД России по Красноярскому району провели профилактические беседы с водителями. Во время проверки документов полицейские вручили автолюбителям информационные памятки с информацией о том, куда каждый неравнодушный гражданин может позвонить и сообщить анонимно обо всех известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. А в Большечерниговском и Красноармейском районах сотрудники полиции раздали подобные информационные памятки на улицах сел. Граждан призвали присоединиться к масштабной общероссийской акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков.

Подобные профилактические мероприятия на территории Самарской области продолжаются.

Любой неравнодушный гражданин может позвонить и сообщить круглосуточно об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Сообщить обо всех фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ можно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;

- на телефон Управления по контролю за оборотом наркотиков: (846) 278-08-04;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».

Теги: Стоп Наркотик

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