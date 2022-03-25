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В Самарской области полицейские и общественники проводят антинаркотические мероприятия для школьников

25 марта 2022 13:12
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В Самарской области полицейские и общественники проводят антинаркотические мероприятия для школьников

Молодым людям рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.

В Самарской области продолжается общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках мероприятий сотрудники полиции и общественники проводят профилактические встречи с учащимися образовательных организаций региона.

Так, в Тольятти, Жигулевском и Клявлинском районах сотрудники полиции вместе с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел провели со школьниками беседы, направленные на профилактику наркозависимости среди подростков и формирование у молодежи антинаркотического мировоззрения. Полицейские рассказали старшеклассникам о негативном влиянии запрещенных веществ на молодой организм и тяжелых моральных и физических последствиях употребления наркотиков, разъяснили административную и уголовную ответственность за их незаконный оборот, продемонстрировали тематические видеоролики. Полицейские объяснили учащимся, насколько может быть важна любая информация о незаконном распространении наркотических средств, и рассказали о том, куда можно обратиться круглосуточно и анонимно и сообщить об известных фактах распространения и употребления наркотических веществ.

Представители Общественного совета призвали школьников вести здоровый образ жизни, уверенно идти к намеченным целям, самосовершенствоваться и активно проявлять свою антинаркотическую позицию. Также с ребятами обсудили тему вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков через интернет, предостерегли от участия в незаконной деятельности и «легком заработке», который могут предлагать в сети.

В завершение встречи сотрудники полиции ответили на все интересующие вопросы и рассказали молодым людям алгоритм действий, если в отношении них, их друзей или знакомых совершаются противоправные деяния.

Подобные профилактические мероприятия на территории Самарской области будут продолжены.

ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона присоединиться к масштабной общероссийской акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».

Теги: Стоп Наркотик

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