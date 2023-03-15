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В Самарской области полицейские и общественники продолжают проводить профилактические мероприятия в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»

15 марта 2023 13:41
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В Самарской области полицейские и общественники продолжают проводить профилактические мероприятия в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Учащимся рассказали, куда можно сообщить обо всех известных фактах распространения и употребления наркотических веществ.

В Самарской области с 13 по 24 марта проходит первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Так, в Клявлинском, Борском и Похвистневском районах сотрудники полиции вместе с представителями общественных советов при территориальных ОВД встретились с учащимися образовательных организаций. Полицейские в доступной форме рассказали ребятам о пагубном влиянии наркотиков на организм человека и подчеркнули, что подростки достаточно быстро приобретают сильную зависимость, избавиться самостоятельно от которой невозможно. Беседа вызвала неподдельный интерес у ребят: учащиеся активно включились в обсуждение, как помочь тем, кому пришлось столкнуться с таким злом, как наркотики, предлагали свои варианты.

Юношам и девушкам разъяснили административную и уголовную ответственность за наркопреступления, предупредили о различных формах вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, в том числе в сети Интернет, предостерегли от участия в незаконной деятельности и «легком заработке», который могут предлагать в сети. Общественники призвали учащихся бережней относиться к своему здоровью, заниматься спортом, хорошо учиться и всегда задумываться о своем будущем.

В завершение всех мероприятий полицейские и общественники еще раз призвали юношей и девушек вести здоровый образ жизни, а также напомнили номера телефонов, по которым можно сообщить обо всех известных фактах распространения запрещенных веществ.

 

Теги: Стоп Наркотик

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