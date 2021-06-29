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В Самарской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Пангея»

29 июня 2021 12:39
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В Самарской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Пангея»

На территории Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Пангея», направленное на борьбу с незаконным оборотом лекарственных средств, в том числе наркосодержащих, медицинских изделий и биологически активных добавок, содержащих запрещенные для использования компоненты.

Полицейскими совместно с другими ведомствами проведено 3 мероприятия, в результате которых выявлено 1 правонарушение и 3 факта преступных деяний, связанных с реализацией незарегистрированных и контрафактных лекарственных средств, медицинских изделий, по которым возбуждены уголовные дела.

За время проведения мероприятия из незаконного оборота изъято более 900 флаконов, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество «Тропикамид», а также 110 упаковок и 104 пакета, в которых находились почти 3000 капсул, содержащие сильнодействующее вещество «Прегабалин».

Органами внутренних дел региона совместно с контролирующими ведомствами уделяется пристальное внимание профилактике правонарушений в сфере реализации товаров медицинского назначения, сообщает облМВД.

Теги: лекарственные средства Пангея полиция

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