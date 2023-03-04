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В Самарской области планируется провести всероссийский форум по вопросам развития беспилотной авиации

4 марта 2023 12:30
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В Самарской области планируется провести всероссийский форум по вопросам развития беспилотной авиации

3 марта во время встречи заместителя Председателя Правительства РФ - Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поднимались вопросы проведения в регионе, в том числе в Тольятти, мероприятий всероссийского масштаба. 

- Мы хотели бы провести в Тольятти соревнования профессионалов в отрасли производства автомобилей. Надеюсь, при поддержке Минпромторга РФ нам это удастся, – отметил Губернатор. 

Кроме того, получена предварительная поддержка по проведению форума по вопросам развития беспилотной авиации. Уже в этом году в регионе планируется открыть производство современных БПЛА для различных отраслей экономики. 

- Кластером беспилотной авиации мы занимаемся очень серьезно. Все свои шаги, действия синхронизируем с усилиями Минпромторга, – добавил глава региона.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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