В Самарской области планируется провести всероссийский форум по вопросам развития беспилотной авиации

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3 марта во время встречи заместителя Председателя Правительства РФ - Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поднимались вопросы проведения в регионе, в том числе в Тольятти, мероприятий всероссийского масштаба.

- Мы хотели бы провести в Тольятти соревнования профессионалов в отрасли производства автомобилей. Надеюсь, при поддержке Минпромторга РФ нам это удастся, – отметил Губернатор.

Кроме того, получена предварительная поддержка по проведению форума по вопросам развития беспилотной авиации. Уже в этом году в регионе планируется открыть производство современных БПЛА для различных отраслей экономики.

- Кластером беспилотной авиации мы занимаемся очень серьезно. Все свои шаги, действия синхронизируем с усилиями Минпромторга, – добавил глава региона.