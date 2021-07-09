В Самарской области открылась новая современная ферма на 400 голов крупного рогатого скота         

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Новая современная ферма на 400 голов крупного рогатого скота открылся в селе Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский. Ферму построили на территории крупнейшего и старейшего в районе сельхозпредприятия - АО «Нива». Здесь также построен новый телятник на 260 мест, предназначенный для малышей возрастом от 0 до 6 месяцев. В будущем сельхозпредприятие намерено обзавестись еще тремя фермами, рассчитанными на 3600 голов.

Развитие молочного животноводства и обеспечение жителей региона молочной продукцией местного производства – одно из направлений стратегии лидерства Губернатора Дмитрия Азарова. В Самарской области по итогам 2020 года предприятиями всех форм собственности произведено более 454,8 тыс. тонн молока.

Главная гордость АО «Нива» - молочное стадо, которое является одним из самых высокопродуктивных в ПФО и лидером по показателю надоев в Самарской области.

Новый молочный комплекс был построен за 1,5 года. Здесь установлен современный молочно-доильный блок, который способен увеличить производительность фермы в 2 раза. Впрочем, у директора сельхозпредприятия Инны Усковой есть и другие поводы для гордости: свыше 150 коров из ее более чем тысячного поголовья способны в сутки давать более 40 литров молока.

«Наша изначальная цель - приобретать племенных животных только в племпредприятиях. С ними можно быстрее наращивать потенциал поголовья. Наши животные - это наш капитал и генератор нашей прибыли. Молочное животноводство одно из самых рентабельных. У нас есть коровы, которые за 60 литров дают молока и это не предел! Нужно только создать условия», - подчеркивает Инна Ускова.

За последние несколько лет наблюдается тенденция в развитии регионального молочного животноводства. Благодаря мерам господдержки поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей в 2020 году составило 138,8 тыс. голов, в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей содержится 60,8 тыс. молочных коров. Увеличение стада сказалось и на повышении продуктивности скота с 4730 кг молока на одну корову в 2015 г. до 6532 кг в 2020 г. В области во всех категориях хозяйств поставлена целенаправленная задача по замене низкопродуктивного поголовья молочных коров высокопродуктивным.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин во время посещения новой фермы рассказал, что за 5 месяцев текущего года производство молока в хозяйствах всех категорий составило 177,5 тыс. тонн. Это на 1,5 тыс. тонн выше уровня прошлого года. «Хозяйства в последние годы наращивают и поголовье молочного стада, и увеличивают продуктивность. Это, конечно, очень радует. Отдельные сельхозтоваропроизводители в 2020 году достигли продуктивность более 10 тысяч тонн молока на корову. В регионе на данный момент существует 15 мер государственной поддержки. Самая востребованная – компенсация за каждый литр молока, что идет на реализацию или переработку. Будем и дальше поддерживать наших производителей. Это задача, поставленная Губернатором», - подчеркнул глава регионального минсельхоза.

Фото: пресс-служба облправительства