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В Самарской области обсуждают возможность введения COVID-паспортов

9 июля 2021 16:53
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В настоящее время в регионе обсуждается введение системы паспортов коллективного иммунитета для предприятий с охватом вакцинацией не менее 60% работников.

По поручению Дмитрия Азарова заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела одну из серии встреч с представителями бизнеса региона. Главной темой обсуждения стал вопрос возможного введения в губернии коллективных COVID-паспортов и других мер, которые должны предотвратить негативное развитие ситуации из-за повышения заболеваемости коронавирусной инфекцией. За «круглым столом» собрались владельцы и управляющие ресторанов, торговых центров, крупных торговых сетей, отелей.  

В настоящее время в регионе обсуждается введение системы паспортов коллективного иммунитета для предприятий с охватом вакцинацией не менее 60% работников. Рассматривается, что паспорта станут обязательными, прежде всего, для предприятий с массовым пребыванием людей – общественного питания, торговли, социальной, культурно-досуговой сферы и др. Наличие такого паспорта и для посетителей, и для контролирующих органов будет свидетельством эпидемиологической безопасности данного учреждения. Оформить такой паспорт можно будет через портал Госуслуг. Срок его действия - 90 суток.

По данным представителей бизнеса, в организациях сейчас идет активная прививочная компания, сотрудники добровольно делают прививки. Но этот процесс растянут по времени, т.к. между введением компонентов вакцины проходит от двух до трех недель.

«Вопрос введения ограничительных мер из-за ухудшения эпидемиологической ситуации очень серьезный. Мы проводим встречи со всеми бизнес-сообществами, которые могут так или иначе пострадать из-за ухудшения эпидситуации. Наша задача - разъяснить как будет работать система выдачи COVID-паспортов и обсудить возможные ограничения, которые, повторюсь, возможно будут вводиться на территории региона, чтобы предотвратить всплеск заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Это не значит, что уже завтра будут введены ограничения, но мы должны быть готовы к любому развитию событий», - подчеркнула Наталья Катина.

Департамент торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области совместно с региональным министерством здравоохранения и Департаментом информационных технологий уже сформировал систему по оформлению коллективных COVID-паспортов, которая сейчас проходит тестовые испытания и отладку.  

Решения о сроках введения коллективных COVID-паспортов, ограничительных мероприятиях на территории региона будут приниматься только областным оперштабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции исходя из эпидемиологической обстановки и темпов вакцинации в регионе.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: введение COVID-паспортов Самарская губерния

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