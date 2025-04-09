В Самарской области назначили начальника центра лицензионно-разрешительной работы

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Начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков представил личному составу своего нового заместителя – начальника центра лицензионно-разрешительной работы. На эту должность приказом Директора федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации назначен полковник полиции Александр Ноздринов, до этого занимавший должность заместителя начальника ЦЛРР.

Сразу после окончания Саратовского юридического института МВД России Александр Ноздринов поступил на службу в органы внутренних дел. Общий стаж службы офицера в правоохранительных органах составляет уже более 20 лет. С 2008 года он занимал различные должности в подразделениях лицензионно-разрешительной работы.

Начальник регионального управления Росгвардии Евгений Панков поздравил полковника полиции Ноздринова с назначением и пожелал ему успехов на новой должности.