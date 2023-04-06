В Самарской области набирает обороты Всероссийская акция «Дети России-2023»

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Сотрудники полиции провели антинаркотические беседы со школьниками.

В Самарской области с 3 по 12 апреля проходит первый этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2023», которая направлена на противодействие незаконному обороту наркотиков в молодежной среде, предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних.

Так, сотрудники ОМВД России по Приволжскому району встретились со старшеклассниками одной из районных школ. Старший инспектор по делам несовершеннолетних территориального ОВД майор полиции Ольга Шабакаева довела до учащихся положения уголовного и административного права, подробно рассказала об ответственности за незаконные приобретение и хранение наркотических средств и возрасте, с которого наступает уголовная ответственность за преступления, связанные с наркотиками. Майор полиции предупредила подростков об опасностях, подстерегающих их в сети Интернет и в социальных сетях, о методах, которыми молодые люди могут быть втянуты в употребление наркотиков.

А сотрудники МО МВД России «Клявлинский», встретившись со старшеклассниками, в доступной форме рассказали школьникам о пагубном влиянии наркотиков на организм человека и подчеркнули, что подростки достаточно быстро приобретают сильную зависимость, избавиться самостоятельно от которой невозможно. Полицейские предупредили, что наркотики разрушают личность человека и подрывают здоровье, и объяснили, как сложно, а чаще всего и невозможно, возвратиться к нормальной жизни даже после единичного употребления наркотических веществ.

В завершение мероприятий учащимся объяснили, насколько может быть важна любая информация о незаконном распространении наркотических средств, и рассказали, куда можно круглосуточно и анонимно сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических веществ, а также вручили тематические памятки.