Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
В Самарской области на мужчину незаконно было оформлено 11 сим-карт

25 августа 2025 09:43
216
Молодой человек, оформивший сим-карты пояснил, что нарушил закон для выполнения, установленного руководством компании плана по привлечению клиентов.

Полицейские установили, что житель Сызранского района, в период работы менеджером, используя свои должностные полномочия, незаконно оформил 11 сим-карт на одного человека.

В марте текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился местный житель 1976 года рождения с просьбой провести проверку по факту оформления на него нескольких сим-карт оператора сотовой связи, о существовании которых он узнал, воспользовавшись электронным сервисом оператора.

Полицейские изъяли и изучили финансовые документы, в т. ч. различные договоры, детализации по абонентским номерам, выписки с расчетных счетов, установили и опросили возможных очевидцев, направили запросы в различные организации и получили ответы.

Изучив полученные сведения, сотрудники полиции установили, что 24 – летний житель Сызранского района, в период работы менеджером, используя свои должностные полномочия, оформил на заявителя 11 сим-карт сотового оператора.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения) злоумышленник пояснил следователю, что нарушил закон для выполнения, установленного руководством компании плана по привлечению клиентов. Персональные данные потерпевшего он получил от случайной знакомой, и, когда не хватало клиентов для выполнения плана – использовал заранее приготовленный сканированный вариант паспорта потерпевшего. После активации сим-карт со служебного телефона сотрудник оператора сотовой связи избавлялся от «болванок». В настоящее время мужчина уволен работодателем.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» завершено предварительное расследование, подозреваемому вручена копия обвинительного заключения.  Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. В ходе предварительного следствия бывший менеджер сотового оператора принес свои извинения потерпевшему, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

Теги: Уголовное дело

