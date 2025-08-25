В Самарской области на мужчину незаконно было оформлено 11 сим-карт

216

Полицейские установили, что житель Сызранского района, в период работы менеджером, используя свои должностные полномочия, незаконно оформил 11 сим-карт на одного человека.

В марте текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился местный житель 1976 года рождения с просьбой провести проверку по факту оформления на него нескольких сим-карт оператора сотовой связи, о существовании которых он узнал, воспользовавшись электронным сервисом оператора.

Полицейские изъяли и изучили финансовые документы, в т. ч. различные договоры, детализации по абонентским номерам, выписки с расчетных счетов, установили и опросили возможных очевидцев, направили запросы в различные организации и получили ответы.

Изучив полученные сведения, сотрудники полиции установили, что 24 – летний житель Сызранского района, в период работы менеджером, используя свои должностные полномочия, оформил на заявителя 11 сим-карт сотового оператора.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения) злоумышленник пояснил следователю, что нарушил закон для выполнения, установленного руководством компании плана по привлечению клиентов. Персональные данные потерпевшего он получил от случайной знакомой, и, когда не хватало клиентов для выполнения плана – использовал заранее приготовленный сканированный вариант паспорта потерпевшего. После активации сим-карт со служебного телефона сотрудник оператора сотовой связи избавлялся от «болванок». В настоящее время мужчина уволен работодателем.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» завершено предварительное расследование, подозреваемому вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. В ходе предварительного следствия бывший менеджер сотового оператора принес свои извинения потерпевшему, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО