В Самарской области на длинные майские выходные изменится режим работы Почты России».

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1 и 9 мая будут выходными днями для всех почтовых отделений Самарской области.

30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов закроются на час раньше (за исключением отделений с круглосуточным режимом работы). 2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.

3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая — по режиму работы воскресенья. С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

Решение о выходных с 1 по 10 мая включительно принял президент России Владимир Путин по просьбе главного санитарного врача Анны Поповой, пишет 63.ру.