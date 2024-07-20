В Самарской области до 26 июля продлен запрет на пребывание в лесах

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Как сообщили в Приволжском УГМС, местами по области сохраняется высокая пожарная опасность 5-го класса.

Из-за этого до 26 июля в Самарской области будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. В регионе сохранится сильная жара.



В региональном МЧС порекомендовали воздержаться от посещения лесов. Также не следует разводить костры и поджигать сухую траву. Кроме того, ни в коем случае нельзя бросать непотушенные сигареты или спички, пользоваться петардами и бенгальскими огнями.



Запрещено оставлять осколки стекла или бутылок. На солнце они могут сработать как зажигательные линзы, что приведет к возгоранию.



Водителям не разрешается заезжать в лес на транспортных средствах, так как искры из глушителя могут спровоцировать пожар. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номерам 01, 101, 112, пишет Сова.