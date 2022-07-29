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В Самаре квартиру переделали под офис и прорубили двер в несущей стене

29 июля 2022 11:26
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В Самаре квартиру переделали под офис и прорубили двер в несущей стене

Судебные приставы проконтролировали исполнение решение суда о восстановлении прежнего вида квартиры, перепланировка которой нанесла ущерб другим жильцам. 

В результате перепланировки квартиры под офис организация прорубила дверной проем в несущей стене, установила крыльцо и навес на фасаде здания и произвел ряд других работ по переустройству жилого помещения. Проведенные работы привели к тому, что на стенах соседних квартир появились трещины. Жители дома обратились с заявлением в суд об обязании организацию вернуть помещение в прежний вид. Суд, рассмотрев документы, требования истцов удовлетворил. В отношении компании в отделении судебных приставов Красноглинского района
г. Самары было возбуждено исполнительное производство.

Должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства и о применении в случае не исполнения решения суда мер принудительного исполнения в соответствии с требованиями Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Однако и после этих доводов мужчина продолжал уклоняться от исполнения решения суда. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес в отношении организации постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, а также постановление о запрете по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Комплекс примененных сотрудником Службы мер образумил должника. Организация привела квартиру в прежнее состояние. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 


 

Теги: Судебные приставы

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