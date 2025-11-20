В Самаре на территории Клиник СамГМУ готовят к открытию памятник святителю Луке Крымскому 

177

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) состоялась рабочая встреча ректора, члена-корреспондента РАН, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, лауреата премии Правительства РФ Александра Колсанова с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием. Они обсудили подготовку к открытию памятника исповеднику и святителю Луке, архиепископу, выдающемуся хирургу и профессору медицины (в миру Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому).

Церемония открытия и освящения памятника пройдет 4 декабря на территории Клиник СамГМУ, возле лечебно-диагностического корпуса. В мероприятии также запланировано участие Председателя Самарской губернской Думы, Почетного ректора СамГМУ, академика РАН, лауреата Государственной премии РФ и четырежды лауреата премии Правительства РФ, заслуженного деятеля науки России Геннадия Котельникова, министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова и заслуженного юриста России, писателя и ведущего телеканала «Спас» Павла Астахова.

Скульптурный комплекс, посвященный святителю Луке, призван стать символом света, добра и созидания и олицетворять идеи милосердия, самопожертвования и любви к людям.

«Святитель Лука — уникальный пример единства веры и науки. Его жизнь, посвященная служению людям через медицину и пастырское слово, является высочайшим нравственным ориентиром для всех нас», — отметил в ходе встречи митрополит Феодосий. Он убежден, что установка памятника заложит прочный духовный фундамент для воспитания новых поколений врачей, сочетающих в своей работе научные достижения, самоотверженный труд и высокие человеческие добродетели.

История святителя Луки имеет прямую связь с Самарским регионом. Именно здесь трудился его ученик — профессор Александр Барский. В 1940 году, находясь в ссылке в селе Большая Мурта, Валентин Войно-Ясенецкий попросил главного врача местной больницы Барского принять его на работу «за белье и питание». Эта встреча и совместная работа стали важной страницей в истории отечественной медицины.

«Для нас очень ценно, что памятник святителю Луке займет свое место в пространстве Клиник СамГМУ, став важной частью созидательной и воспитательной среды для будущих врачей, — отметил Александр Колсанов. — Он будет олицетворять непреходящие ценности служения, объединяющие веру, науку и милосердие».

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников отметил: «Открытие памятника святителю Луке Крымскому – это знаковое событие для всего нашего города. Один из самых почитаемых святых ХХ века, доктор медицины и доктор богословия, святитель Лука примером своей жизни доказал, что между истинной верой и научным знанием нет противоречия».

В день открытия памятника, в 16:00, в духовно-просветительском центре «Кириллица» (ул. Ново-Садовая, 260а) состоится специальный показ фильма «Врач от Бога. Святитель Лука Крымский», который представит автор его идеи Павел Астахов. На презентацию приглашаются все желающие.

