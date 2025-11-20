Я нашел ошибку
Главные новости:
Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Сборная Самарской области принимает участие в турнире на Кубок ПФО по хоккею среди студенческих команд
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории.
В Самаре состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России 
Детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники Службы пригласили к себе в гости, рассказали про профессию судебного пристава.
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
Помимо рассказа о самой Службе воспитанников центра помощи детям ознакомили с требованиями для вступления в ряды органов принудительного исполнения и напомнили им о важности получения образования и соблюдения закона.
Судебные приставы Сызрани рассказали детям из «Искры» о Службе
Для Героя России Дамира Юсупова Самарская область – регион родной. В 1993 году семья Юсуповых переехала в Сызрань, на родину отца.
Герой России Дамир Юсупов встретился с самарскими студентами  
Церемония открытия и освящения памятника пройдет 4 декабря.
В Самаре на территории Клиник СамГМУ готовят к открытию памятник святителю Луке Крымскому 
Ресурсоснабжающая компания хочет донести до каждого должника: оплата потреблённых услуг – это показатель порядочности и надёжности.
«РКС-Самара» направили абонентам, которые не платят за воду и канализацию, 27 700 требований об оплате
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.94
-0.11
EUR 93.78
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре на территории Клиник СамГМУ готовят к открытию памятник святителю Луке Крымскому 

20 ноября 2025 17:06
177
Церемония открытия и освящения памятника пройдет 4 декабря.

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) состоялась рабочая встреча ректора, члена-корреспондента РАН, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, лауреата премии Правительства РФ Александра Колсанова с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием.  Они обсудили подготовку к открытию памятника исповеднику и святителю Луке, архиепископу, выдающемуся хирургу и профессору медицины (в миру Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому).

Церемония открытия и освящения памятника пройдет 4 декабря на территории Клиник СамГМУ, возле лечебно-диагностического корпуса. В мероприятии также запланировано участие Председателя Самарской губернской Думы, Почетного ректора СамГМУ, академика РАН, лауреата Государственной премии РФ и четырежды лауреата премии Правительства РФ, заслуженного деятеля науки России Геннадия Котельникова, министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова и заслуженного юриста России, писателя и ведущего телеканала «Спас» Павла Астахова.

Скульптурный комплекс, посвященный святителю Луке, призван стать символом света, добра и созидания и олицетворять идеи милосердия, самопожертвования и любви к людям.

«Святитель Лука — уникальный пример единства веры и науки. Его жизнь, посвященная служению людям через медицину и пастырское слово, является высочайшим нравственным ориентиром для всех нас», — отметил в ходе встречи митрополит Феодосий. Он убежден, что установка памятника заложит прочный духовный фундамент для воспитания новых поколений врачей, сочетающих в своей работе научные достижения, самоотверженный труд и высокие человеческие добродетели.

История святителя Луки имеет прямую связь с Самарским регионом. Именно здесь трудился его ученик — профессор Александр Барский. В 1940 году, находясь в ссылке в селе Большая Мурта, Валентин Войно-Ясенецкий попросил главного врача местной больницы Барского принять его на работу «за белье и питание». Эта встреча и совместная работа стали важной страницей в истории отечественной медицины.

«Для нас очень ценно, что памятник святителю Луке займет свое место в пространстве Клиник СамГМУ, став важной частью созидательной и воспитательной среды для будущих врачей, — отметил Александр Колсанов. — Он будет олицетворять непреходящие ценности служения, объединяющие веру, науку и милосердие». 

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников отметил: «Открытие памятника святителю Луке Крымскому – это знаковое событие для всего нашего города. Один из самых почитаемых святых ХХ века, доктор медицины и доктор богословия, святитель Лука примером своей жизни доказал, что между истинной верой и научным знанием нет противоречия».

В день открытия памятника, в 16:00, в духовно-просветительском центре «Кириллица» (ул. Ново-Садовая, 260а) состоится специальный показ фильма «Врач от Бога. Святитель Лука Крымский», который представит автор его идеи Павел Астахов. На презентацию приглашаются все желающие.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
А также главные достижения вуза за текущий год.
19 ноября 2025, 17:18
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
А также главные достижения вуза за текущий год. Здравоохранение
836
Принимайте антибиотики только по назначению врача. Ни в коем случае не назначайте себе антибиотики самостоятельно!
19 ноября 2025, 16:08
Врач-гастроэнтеролог больницы им. В.Д.Середавина назвала правила приема антибиотиков
Принимайте антибиотики только по назначению врача. Ни в коем случае не назначайте себе антибиотики самостоятельно! Здравоохранение
804
Министр здравоохранения отметил, что в настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона.
19 ноября 2025, 15:53
Андрей Орлов рассказал о ходе вакцинации населения против гриппа
Министр здравоохранения отметил, что в настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона. Здравоохранение
808
В центре внимания
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
88
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
199
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
201
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
210
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
773
Весь список