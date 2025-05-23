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В Самаре на Некрасовском спуске прошла масштабная профилактическая акция

23 мая 2025 20:23
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Жители города смогли пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога и врача-дерматовенеролога на предмет новообразований кожи.

Сегодня на Некрасовском спуске Набережной реки Волга состоялась акция, в рамках которой порядка 200 жителей и гостей города смогли проверить здоровье, узнать важную информацию о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний.

Акция организована отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.

В рамках мероприятия действовало 4 площадки:
Самарского областного клинического онкологического диспансера
Самарского областного кожно-венерологического диспансера
Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД
Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Жители города смогли пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога и врача-дерматовенеролога на предмет новообразований кожи.

В летний период тема защиты от солнца становится наиболее актуальной: ультрафиолет — один из главных факторов развития новообразований кожи. Рак кожи — самое распространенное онкозаболевание в мире. При этом оно развивается часто незаметно, и многие пациенты обращаются за помощью слишком поздно.

«При бесконтрольном пребывании на открытом солнце повышается риск возникновения злокачественных новообразований кожи. Есть определенные правила, которых необходимо придерживаться, чтобы обезопасить себя. Сократить время на солнце в период с 11.00 до 16.00 часов. Не рекомендуется загорать людям с первым цветотипом кожи, также имеющим большое количество родинок или веснушек на теле. Необходимо использовать средства защиты: легкую закрытую одежду, головные уборы, солнцезащитные средства с фактором защиты не менее 30, чтобы сохранить здоровье кожи», - напомнила правила защиты в летний период заведующая отделением медицинской профилактики онкодиспансера Ирина Окунева.

Участники акции проверили показатели здоровья: индекс массы тела, уровень артериального давления, а также получили информацию о здоровом образе жизни. Все желающие прошли анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получили результат на месте.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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