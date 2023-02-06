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В Самаре «жесткий» тип корпоративной культуры ближе тем, кто зарабатывает больше

6 февраля 2023 09:36
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В Самаре «жесткий» тип корпоративной культуры ближе тем, кто зарабатывает больше

Большинство самарцев предпочитает работать в компаниях с «мягким» типом корпоративной культуры. Российский бизнес тоже видит больше преимуществ в мягком, доверительном стиле взаимодействия с персоналом: соответствующие ценности разделяют 6 из 10 предприятий и организаций. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения.

В 61% компаний сообщили, что их корпоративная культура «мягкая»: для менеджмента важны взаимопомощь, доверие, поддержка и исключительная честность по отношению к сотрудникам, клиентам и конкурентам.

«Жесткий» тип корпоративной культуры сегодня характерен для 19% компаний в Самаре: в них разделяют такие ценности, как власть, успех, соперничество и достижение цели любыми средствами.


Работать в компании с «жесткой» корпоративной культурой хотели бы только 7% горожан. «Такова взрослая жизнь»; «Победителей не судят», — комментируют опрошенные. Напротив, большинство респондентов (85%) предпочли бы трудиться там, где разделяют ценности доброты и открытости по отношению к участникам рабочего процесса. С их точки зрения, благоприятный психологический климат в команде положительно сказывается на общих результатах работы.

Приверженцев «жесткого» типа корпоративной культуры среди мужчин больше, чем среди женщин (10% против 5% соответственно). Работать в компании с установками «цель всегда оправдывает средства», чаще других готовы опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. (9%).


Время проведения: 10 января — 2 февраля 2023 года

Теги: Опрос

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