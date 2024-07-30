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В Самаре женщины-директора чаще повышают свою квалификацию

30 июля 2024 09:21
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В Самаре женщины-директора чаще повышают свою квалификацию

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие руководители отделов, департаментов и компаний из города.

Каждый четвертый начальник считает, что получать дополнительное образование нужно не реже, чем раз в полгода, еще 37% — раз в год.

Каждый второй руководитель рассказал, что получал дополнительное образование менее полугода назад, еще 16% — в течение последних 7—12 месяцев.

Женщины более расположены к обучению: 31% из них считают, что профессиональные навыки нужно совершенствовать раз в полгода, 41% — раз в год, тогда как среди мужчин таких 23 и 32% соответственно. Женщины-управленцы также чаще говорили о том, что повышали квалификацию менее 6 месяцев назад (60% против 45% среди мужчин).

Чаще учиться рекомендуют и управленцы моложе 44 лет, причем свои убеждения они и в жизнь воплощают чаще тех, кто старше.

Анализируя итоги обучения, каждый девятый посчитал, что именно благодаря новым знаниям и навыкам получил повышение в должности, 8% добились роста уровня дохода, 6% сменили работу. Причем менять работодателя после повышения квалификации более свойственно женщинам, а переходить на более высокую должность — мужчинам.

Время проведения: 2—25 июля 2024 года

Теги: Опрос

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