Цель — раскрыть творческий потенциал жителей региона, в первую очередь молодежи.
В ДК села Шигоны открылось новое творческое пространство - «Яркие люди»
МРОТ вырастет более чем на 20,5%.
МРОТ в 2026 году вырастет до 27 093 рублей
В центре внимания – объекты социальной инфраструктуры: образовательные и спортивные организации.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Кинель и Кинельский район
Вячеслав Федорищев обсудил развитие и поддержку спортивного метания ножа.
В Самаре Вячеслав Федорищев встретился со сборной командой региона по спортивному метанию ножа
С 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center самарский театр представил четыре свои лучшие постановки.
В Бангкоке завершились масштабные гастроли САТОБ
Цель фестиваля – помочь людям с особенностями здоровья активно проявлять себя в социуме, реализовать творческий потенциал, преодолевать психологические и коммуникативные барьеры, глубже познакомить с лучшими образцами русской классической литературы.
В губернии пройдет межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Россия. Сплетение времен»
Старт пройдет в Самаре в первый день XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Елена Наумчик из Самары в этом году открыла частную вокальную студию.
При поддержке службы занятости жители региона открывают свое дело
В Самаре Вячеслав Федорищев встретился со сборной командой региона по спортивному метанию ножа

14 октября 2025 19:34
82
Вячеслав Федорищев обсудил развитие и поддержку спортивного метания ножа.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу со сборной командой Самарской области по спортивному метанию ножа. Глава региона поздравил спортсменов с заслуженными медалями чемпионата и первенства России.

«Был очень горд, когда узнал, что вы стали общепризнанными чемпионами России по спортивному метанию ножа. Это колоссальная работа ваша и тренерского штаба, ветеранов, всех кто помогал, конечно родителей. Вы большие молодцы и у вас все впереди! Но помимо спортивных подвигов важны и успехи в учебе. Учебой надо заниматься, чтобы потом вы были не только выдающимися спортсменами, но еще и талантливыми людьми», — сказал Вячеслав Федорищев.

Отдельно глава региона отметил помощь ветеранского корпуса участников СВО в популяризации, поддержке и развитии этого вида спорта.

Владимир Брагин, Диана Карпова и Максим Меделяев – победители и призеры чемпионата России, продемонстрировали высочайший класс и поставили новые рекорды. И юные спортсмены сборной Самарской области показали прекрасные результаты, завоевав первое место в командном зачете Первенства России.

Президент областной федерации спортивного метания ножей Андрей Яковлев и спортсмены сообщили, что нужна современная тренировочная база с музеем. Глава региона пообещал сделать. Также в регионе проведут два крупных всероссийских турнира, один из них среди ветеранов СВО.

Руководитель области пригласил спортсменов стать участниками Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который регион будет принимать с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти.

Большую помощь в подготовке к Чемпионату России оказал депутат Государственной Думы РФ Леонид Симановский. Во время встречи глава региона позвонил ему и вместе со спортсменами поблагодарил за поддержку.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

