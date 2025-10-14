В Самаре Вячеслав Федорищев встретился со сборной командой региона по спортивному метанию ножа

82

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу со сборной командой Самарской области по спортивному метанию ножа. Глава региона поздравил спортсменов с заслуженными медалями чемпионата и первенства России.

«Был очень горд, когда узнал, что вы стали общепризнанными чемпионами России по спортивному метанию ножа. Это колоссальная работа ваша и тренерского штаба, ветеранов, всех кто помогал, конечно родителей. Вы большие молодцы и у вас все впереди! Но помимо спортивных подвигов важны и успехи в учебе. Учебой надо заниматься, чтобы потом вы были не только выдающимися спортсменами, но еще и талантливыми людьми», — сказал Вячеслав Федорищев.

Отдельно глава региона отметил помощь ветеранского корпуса участников СВО в популяризации, поддержке и развитии этого вида спорта.

Владимир Брагин, Диана Карпова и Максим Меделяев – победители и призеры чемпионата России, продемонстрировали высочайший класс и поставили новые рекорды. И юные спортсмены сборной Самарской области показали прекрасные результаты, завоевав первое место в командном зачете Первенства России.

Президент областной федерации спортивного метания ножей Андрей Яковлев и спортсмены сообщили, что нужна современная тренировочная база с музеем. Глава региона пообещал сделать. Также в регионе проведут два крупных всероссийских турнира, один из них среди ветеранов СВО.

Руководитель области пригласил спортсменов стать участниками Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который регион будет принимать с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти.

Большую помощь в подготовке к Чемпионату России оказал депутат Государственной Думы РФ Леонид Симановский. Во время встречи глава региона позвонил ему и вместе со спортсменами поблагодарил за поддержку.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области