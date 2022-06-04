В Самаре впервые состоялась церемония приведения к Военной присяге военнослужащих пяти спортивных рот ЦСКА

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В субботу, 4 июня, на площади Славы в Самаре впервые состоялась церемония приведения к Военной присяге военнослужащих спортивных рот Вооружённых Сил России.

На верность Отечеству присягнули 193 новобранца пяти спортивных рот Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), дислоцированных в городе Балашиха (Московская область), деревне Ватутинки (Москва), Самаре, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Среди призывников победители и призеры Олимпийских игр, Всемирных военных игр, чемпионатов мира и Европы. Так на службу в спортивные роты ЦСКА, дислоцируемые в Балашихе и Ватутинках Московской области прибыли: заслуженный мастер спорта, Олимпийский чемпион командного турнира по фигурному катанию 2022 года, чемпион Европы Марк Кондратюк; мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы-2020, победитель Первенства мира 2018 года среди юниоров – фигурист Денис Ходыкин; мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата Европы-2020, серебряный призер Первенства мира 2018 года фигурист Артур Даниелян; мастер спорта международного класса, победитель Первенства мира 2020 года конькобежец Степан Чистяков.

Среди талантливых и перспективных спортсменов на службу в спортроту ЦСКА дислоцированную в Севастополе прибыли мастер спорта по вольной борьбе, чемпион мира среди юношей 2017 года, чемпион мира среди молодежи 2019 года, чемпион России среди молодежи 2021 года, бронзовый призёр турнира Гран-при «Иван Ярыгин-2022» Алан Багаев; кандидат в мастера спорта России по стендовой стрельбе, победитель Первенства России 2022 года среди юниоров Дмитрий Мельянов и кандидат в мастера спорта России по самбо, победитель Первенства мира 2021 года Владислав Онищенко.

Звездный состав спортроты ЦСКА в Самаре пополнили мастер спорта, победитель Первенства мира по лыжным гонкам Александр Ившин, мастер спорта, победитель Первенства мира в гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Анисимов и мастер спорта, победитель Первенства мира по биатлону Кирилл Бажин.

Среди спортсменов на службу в спортивной роте ЦСКА, г. Санкт-Петербург прибыли: кандидат в мастера спорта по боксу, победитель и призёр чемпионатов Европы Ярослав Шихов, кандидат в мастера спорта по современному пятиборью, победитель Первенства Европы Матвей Иванов-Куницкий, мастер спорта по гребному слалому, победитель Первенства Европы Дмитрий Шестаков.

В торжественной церемонии приняли участие: начальник ЦСКА полковник Артем Громов; помощник командующего войсками Центрального военного округа по физической подготовке полковник Игорь Сущев; начальник ЦСКА в городе Самара Роман Махонин; помощник командующего 2-й общевойсковой армией по физической подготовке подполковник Виталий Попов; глава городского округа Самара Елена Лапушкина; заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов; министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский, а также другие должностные лица, ветераны Вооруженных Сил РФ и горожане. Военнослужащие дали клятву на верность отечеству. За время прохождения службы они изучат общевоинские уставы, сдадут нормативы по физической и строевой подготовке, по РХБ защите и обеспечению безопасности военной службы. При этом план тренировок в рамках подготовки к соревнованиям не будет нарушен, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО