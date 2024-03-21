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В священный месяц Рамадан в преддверии праздника Навруза мусульман региона поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров.
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В Самаре впервые прошел областной ифтар

21 марта 2024 15:31
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В священный месяц Рамадан в преддверии праздника Навруза мусульман региона поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров.

В среду, 20 марта, в Самаре впервые прошел областной ифтар – разговение постящихся мусульман в течение священного месяца Рамадан. Каждый верующий в течение этого времени воздерживается от приема пищи и питья от рассвета до захода солнца. Пост для мусульманина — время, когда каждый старается проявить смирение, исправить или искупить ошибки, совершить благие деяния.

С инициативой провести в Самаре ифтар с участием делегаций со всех уголков нашего региона и гостей из соседних областей выступило Региональное духовное управление мусульман Самарской области. Предложение было поддержано руководителями общественных мусульманских национально-культурных объединений, Правительством региона.

В священный месяц Рамадан в преддверии праздника Навруза мусульман региона поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров. «Важно, когда люди собираются вместе для того, чтобы поддержать друг друга, объединить усилия, подумать о самых главных делах, свершениях, обратиться к всевышнему», – отметил глава региона. Он поблагодарил жителей области за гражданскую активность, патриотизм, помощь защитникам – участникам специальной военной операции и их семьям.

На областной ифтар были приглашены люди разных национальностей и вероисповеданий, чтобы познакомить людей с мусульманской религиозной культурой. «Огромный вклад в единство, укрепление дружбы между людьми, живущими на территории Самарской области, людьми разных национальностей и вероисповеданий вносит духовное управление мусульман», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил о том, что Указом Президента России Владимира Путина руководитель регионального духовного управления мусульман Самарской области Талип Яруллин за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. «Такое внимание Президента говорит о вашем вкладе в укрепление дружбы между народами, а значит, развитие Самарской области и нашей великой России», – обратился Дмитрий Азаров.

«Для нас большая радость, что сегодня собрались люди разных национальностей и вероисповеданий для того, чтобы вместе с нами провести разговение. Я благодарен всем, кто помог в организации нашего праздника», – отметил Талип Ярулин. Руководитель регионального духовного управления мусульман Самарской области поблагодарил собравшихся за сохранение и бережное отношение к традициям, которые передаются от поколения в поколение в каждой семье. «Сегодня люди объединились, чтобы в едином порыве защитить интересы нашей страны в условиях специальной военной операции. Я благодарен родителям, которые воспитали настоящих защитников Отечества. Надеюсь, что в Самарской области количество крепких и больших семей будет расти», – обратился он к собравшимся.

В завершении мероприятия Дмитрий Азаров за вклад в развитие региона, сохранение традиций, проведение патриотических мероприятий, работу с молодежью вручил благодарственные письма руководителям мусульманских общественных организаций и объединений Самарской области.

 

Фото:  islamsamara.ru

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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