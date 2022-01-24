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В Самаре военные музыканты Росгвардии приняли участие в фестивале Халилова

24 января 2022 10:44
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В Самаре военные музыканты Росгвардии приняли участие в фестивале Халилова

Военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области принял участие в уникальном творческом проекте - региональном этапе Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова.  

По словам организаторов, идея данного мероприятия принадлежит друзьям Валерия Михайловича, его коллегам и соратникам. Тем самым они отдают дань глубокого уважения и памяти выдающемуся деятелю отечественной военной музыки современной России. Самарский этап фестиваля, география которого растянулась от Японии до Калининграда, включала в себя выступления городских и областных духовых коллективов, военных оркестров из Оренбурга, Самары и Саратова. В числе участников фестиваля военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области, начальником которого является майор Олег Чемоданов. Его преподавателем являлся сам Валерий Халилов.

- Мне приятно быть участником данного мероприятия. Подобные фестивали ярко демонстрируют особую роль духовой и хоровой музыки в истории и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Благодаря им возрождаются славные традиции отечественной духовой музыки, происходит ее дальнейшая популяризация. А значит мы являемся продолжателями того славного дела, которому мой учитель, генерал-лейтенант Халилов посвятил свою жизнь, - подчеркнул начальник военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области майор Олег Чемоданов.

 

Теги: Росгвардия

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