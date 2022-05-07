В Самаре военнослужащие ЦВО и юнармейцы поздравили фронтовика Сергея Алехина с Днём Победы 

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В Самаре военнослужащие Центрального военного округа и юнармейцы региона поздравили ветерана Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Красной звезды Сергея Алехина с Днём Победы.

Перед проведением мини-парада во дворе дома военный комиссар Самарской области полковник Алексей Вдовин вручил цветы и подарок участнику Сталинградской битвы Алехину Сергею Сергеевичу. Затем первоклассники рассказали стихи и подарили цветы, а юнармейцы парадным строем прошли перед фронтовиком. Также с песнями выступили представители волжского казачьего войска.

Сергей Сергеевич Алехин 15 летним подростком ушёл на фронт. Участник Сталинградской битвы. В ходе боев он проявил себя, как смелый и инициативный военнослужащий, за что был награжден Орденом Красной Звезды. Однако дойти до Берлина красноармеец Алехин не смог, так как был тяжело ранен под Ростовом-на-Дону.

После излечения в госпитале, Сергей Сергеевич был отправлен на учебу в мореходное училище. После Великой Отечественной войны проходил службу на флоте и в ракетных войсках. В настоящее время полковник в отставке Сергей Сергеевич Алехин проживает в Самаре.

Видео здесь.

Фото: ЦВО