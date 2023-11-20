В Самаре ветераны войск правопорядка отметили юбилей своей организации

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Ежегодно 20 ноября в России отмечают День ветеранов войск правопорядка. Общероссийская общественная организация, объединяющая ветеранов ведомства, сегодня отмечает свое 15-летие.

20 ноября в России отмечают День ветеранов войск правопорядка. В канун праздника самарские ветераны Росгвардии собрались в концертном зале Центра социализации молодежи. Открывая мероприятие, к гостям обратился заместитель начальника территориального управления по военно-политической работе полковник Василий Суржок: «В этот памятный день я с огромным удовольствием поздравляю наших дорогих ветеранов войск правопорядка с праздником. От всей души желаю вам мирного неба, крепкого здоровья, большого счастья и, самое главное, долгих лет жизни!».

Общественная организация, объединяющая ветеранов силового ведомства, была создана ровно 15 лет назад. За время своего существования она обогатилась бесценным опытом работы, завоевала авторитетное общественное признание, не на словах, а на деле отстаивая интересы ветеранов. Деятельность ветеранской организации имеет большое значение для Росгвардии и способствует реализации многих социальных, культурных и патриотических проектов.

После поздравлений состоялось торжественное награждение ветеранов почетными грамотами. Также за долголетний вклад в развитие ветеранского движения нагрудным знаком «Почетный ветеран» был награжден председатель Совета ветеранов Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Самарской области Иосиф Коберский.

В завершение мероприятия для ветеранов выступил военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области. Возглавляемый майором Олегом Чемодановым музыкальный коллектив исполнил бессмертные произведения великих русских и советских композиторов.