В Самаре в том, что их работу в ближайшие 10 лет отберут роботы, чаще всего уверены переводчики

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Раньше в полную автоматизацию своей работы больше всего верили операторы кол-центров, сегодня — менеджеры по туризму. Переводчиков, убежденных в скорой победе искусственного интеллекта в их профессии, за 3 года стало больше в 2 раза. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители распространенных профессиональных групп из Самары.