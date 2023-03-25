В Самаре в том, что их работу в ближайшие 10 лет отберут роботы, чаще всего уверены переводчики

Раньше в полную автоматизацию своей работы больше всего верили операторы кол-центров, сегодня — менеджеры по туризму. Переводчиков, убежденных в скорой победе искусственного интеллекта в их профессии, за 3 года стало больше в 2 раза. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители распространенных профессиональных групп из Самары.
Студент РГГУ защитил дипломную работу по менеджменту, написанную ChatGPT. Среди менеджеров в Самаре в полной или частичной победе искусственного интеллекта в их сфере убеждены более 54%. Так, например, в полную автоматизацию своей деятельности в течение ближайшего десятилетия верит 43% менеджеров по туризму, еще 45% сегодня считают, что алгоритмизации подвергнется часть их обязанностей.
67% переводчиков считают, что автоматизации не миновать, но часть функций останется за людьми.
В том, что роботы полностью или частично заменят их на работе, убеждены 57% официантов, 55% пекарей и кондитеров, 54% менеджеров по работе с клиентами.
Реже всего прогнозы о замене своего труда алгоритмами поддерживают врачи (20%), строители (27%) и учителя (35%).
В возможность полной или частичной роботизации своей профессии стали реже верить сварщики, водители, строители, операторы кол-центров, бухгалтеры.
Дизайнеры и программисты, напротив, чаще говорят о том, что искусственный интеллект и дальше продолжит отбирать их функции, впрочем, полного отказа от человеческого труда в их сфере в ближайшие 10 лет не случится.
Время проведения: 13 февраля — 22 марта 2023 года