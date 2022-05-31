В Самаре в Струковском саду пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство!»

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В среду, 1 июня, с 10:00 до 21:00 в Струковском саду пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство!», посвященный Дню защиты детей.

Будут работать более 20 площадок-локаций, которые представят не только развлекательные, но и обучающие активности для юных горожан и их родителей. Гости мероприятия смогут стать участниками спектаклей, музыкально-танцевальных и мультипликационных программ, а также побывать на концерте, различных мастер-классах, в игровых и спортивных зонах.

В 18.30 на сцене летнего театра стартует показ нового мультфильма «Суворов: великое путешествие», а в 20.00 начнется семейная дискотека.

Программа фестиваля «Пусть всегда будет детство!» - https://samadm.ru/media/news/37496/

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