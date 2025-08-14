В Самаре в отпуске больше всего скучают по работе дизайнеры, учителя и врачи

Я нашел ошибку
Главные новости:
Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства.
Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию поселка Рощинский
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.
Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона
Она предназначена для оснащения профессиональных училищ и профильных учебных центров, а также для обучения сотрудников предприятий.
Самарская компания представила робоплатформу для практического обучения автоматизации
В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.
В облправительстве обсудили вопросы повышения устойчивости экономики
В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь.
Молодежь Самарской области примет участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.6
-0.27
EUR 93.39
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре в отпуске больше всего скучают по работе дизайнеры, учителя и врачи

14 августа 2025 12:23
152
В Самаре в отпуске больше всего скучают по работе дизайнеры, учителя и врачи

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Самары.
Наибольшая доля тех, кто скучает по работе в отпуске, оказалась среди дизайнеров (36%) и учителей (27%). Тоскуют по трудовым будням, находясь на отдыхе, врачи (24%), программисты (21%), а также менеджеры по закупкам, продажам и работе с клиентами (по 19%).

Реже всего скучают по работе бухгалтеры (11%), маркетологи (16%) и системные администраторы (17%).

Время проведения: 1—12 августа 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
13 августа 2025, 12:59
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Большинство (63%) опрошенных россиян удаляют нежелательные сообщения, не читая. Общество
293
Каждый третий россиянин тратит на питомца от двух до четырех тысяч рублей в месяц
13 августа 2025, 11:21
Каждый третий россиянин тратит на питомца от двух до четырех тысяч рублей в месяц
Главная статья расходов — корм. Общество
300
20% самарцев считают, что трудовое законодательство в большей степени ориентировано на интересы работника
13 августа 2025, 09:48
20% самарцев считают, что трудовое законодательство в большей степени ориентировано на интересы работника
Среди представителей компаний 56% уверены, что закон защищает работника, и лишь 8% — работодателя. Общество
313
В центре внимания
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
14 августа 2025  11:06
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
158
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025  18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
448
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
359
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
441
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
347
Весь список