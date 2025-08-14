В Самаре в отпуске больше всего скучают по работе дизайнеры, учителя и врачи

152

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Самары.

Наибольшая доля тех, кто скучает по работе в отпуске, оказалась среди дизайнеров (36%) и учителей (27%). Тоскуют по трудовым будням, находясь на отдыхе, врачи (24%), программисты (21%), а также менеджеры по закупкам, продажам и работе с клиентами (по 19%).



Реже всего скучают по работе бухгалтеры (11%), маркетологи (16%) и системные администраторы (17%).

Время проведения: 1—12 августа 2025 года