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В Самаре ученикам начальных классов помогают делать уроки 81% родителей

2 апреля 2024 09:29
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В Самаре ученикам начальных классов помогают делать уроки 81% родителей

Китайские родители зарабатывают инфаркты и инсульты, помогая детям с уроками. Родителям школьников из Самары тоже приходится нелегко, особенно матерям. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители учащихся 1—11 классов.

В Самаре ученикам начальных классов помогают делать уроки 81% родителей, обучающимся 5—7 классов — 56%. Младшим школьникам чаще всего приходится помогать со всеми предметами, после 5 класса — выборочно. Родителей учащихся 1—7 классов необходимость учить уроки с детьми раздражает сильнее, чем родителей учеников постарше.

С увеличением возраста детей им требуется все меньше помощи с уроками, и родители раздражаются реже. Домашние задания школьникам 8—9 классов помогает выполнять 1 из 3 родителей. В 10—11 классах помогает детям с уроками лишь каждый шестой.

Матери больше занимаются уроками с детьми до 4 класса, с 5 по 11 класс с домашними заданиями чаще помогают отцы.

Необходимость сидеть над уроками чаще раздражает матерей. И только от «домашки» старшеклассников матери и отцы раздражаются наравне.


Время проведения: 12—29 марта 2024 года

Теги: Опрос

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