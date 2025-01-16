В Самаре участники СВО и члены их семей получили в собственность первые земельные участки

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В Самаре состоялось первое распределение земельных участков для участников специальной военной операции и членов их семей. Землю в собственность получили первые 52 заявителя в поселке Ясная поляна Красноглинского района.



«Самарская область и Самара – один из первых регионов России, в котором эта мера поддержки реализована на практике. Среди обладателей земельных участков есть не только участники СВО, но и их близкие родственники. Работу будем продолжать, все получат земельные участки в порядке очередности подачи заявлений, и в максимально короткие сроки, - сказал Иван Носков. - Важно, что по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева участники СВО Самарской области, состоящие в очереди на получение земельного участка, с 1 января 2025 года могут получить 250 тысяч рублей, как альтернативу участку».



Мера поддержки военнослужащих появилась благодаря Указу Президента России Владимира Путина. На территории города земельные участки сейчас могут получить участники СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами РФ, такими, как «Орден мужества» и другие, за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции. Также льгота распространяется на членов семей погибших военнослужащих, кто посмертно был представлен к званию Героя России или получил один из соответствующих орденов.



Среди первых обладателей земельных участков – семья Мадюковых. Сын Занфиры и Виктора – Сергей участвовал в специальной операции в 2022 году, был награжден Орденом Мужества посмертно. Семья встала на учет получателей земли осенью 2024 года.



На сегодняшний день в реестре «земельной» меры поддержки Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города состоит 41 заявитель. Чтобы стать участником льготной программы необходимо подать заявку в один из МФЦ, либо напрямую в профильное ведомство по адресу г. Самара ул. Куйбышева, 48, каб. 25. Прием граждан, который будет проходить по понедельникам, средам с 9:00 до 17:00 (обед с 12:30 до 13:18), начнется с 12 марта. Проконсультироваться также можно по телефонам - 310-31-36, 310-31-35.



После рассмотрения заявки участники СВО или члены их семей будут приглашены на специальную комиссию. С подробной информацией о программе, необходимыми документами и бланками можно ознакомиться на сайте Администрации Самары по ссылке.

Фото: Администрация Самары