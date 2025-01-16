Я нашел ошибку
Главные новости:
Может появиться сильная слабость, человек быстро устает, у него может возникнуть зуд, тошнота, снижается аппетит.
Гастроэнтеролог назвала признаки проблем с печенью
Крещенские богослужения пройдут с раннего утра 18 января до 19 января в более чем 90 храмах Самары.
На Крещение в Самаре организуют одну иордань и три купели
Землю в собственность получили первые 52 заявителя в поселке Ясная поляна Красноглинского района.
В Самаре участники СВО и члены их семей получили в собственность первые земельные участки
Губернатор сообщил, что в регионе сформированы пятилетний план работы и стратегия развития до 2036 года.
Вячеслав Федорищев обсудил с Валентиной Матвиенко планы по развитию Самарской области
При поддержке Самарского филиала «Т Плюс».
В СЭК им. Петра Мачнева создана учебная лаборатория для будущих энергетиков
Врачи напоминают, женщинам в возрасте старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию каждые два года.
Специалисты Большечерниговской больницы провели более 600 исследований на новом маммографе
Операция прошла успешно и в настоящее время состояние девочки стабильное. Она чувствует себя хорошо и выписана домой.
Самарские хирурги удалили швейную иглу из грудной клетки восьмимесячного ребёнка
Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, по совокупности преступлений мужчина останется отбывать пожизненное лишение свободы исправительной колонии особого режима.
Тольяттинец признан виновным в убийстве, совершенном в 1998 году
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.81
-0.63
EUR 106.1
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Книжное собрание К. Грота»
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Валентин Серов: «Чем я не Рафаэль?»
В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре участники СВО и члены их семей получили в собственность первые земельные участки

16 января 2025 18:20
153
Землю в собственность получили первые 52 заявителя в поселке Ясная поляна Красноглинского района.

В Самаре состоялось первое распределение земельных участков для участников специальной военной операции и членов их семей. Землю в собственность получили первые 52 заявителя в поселке Ясная поляна Красноглинского района.

«Самарская область и Самара – один из первых регионов России, в котором эта мера поддержки реализована на практике. Среди обладателей земельных участков есть не только участники СВО, но и их близкие родственники. Работу будем продолжать, все получат земельные участки в порядке очередности подачи заявлений, и в максимально короткие сроки, - сказал Иван Носков. - Важно, что по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева участники СВО Самарской области, состоящие в очереди на получение земельного участка, с 1 января 2025 года могут получить 250 тысяч рублей, как альтернативу участку».

Мера поддержки военнослужащих появилась благодаря Указу Президента России Владимира Путина. На территории города земельные участки сейчас могут получить участники СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами РФ, такими, как «Орден мужества» и другие, за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции. Также льгота распространяется на членов семей погибших военнослужащих, кто посмертно был представлен к званию Героя России или получил один из соответствующих орденов.

Среди первых обладателей земельных участков – семья Мадюковых. Сын Занфиры и Виктора – Сергей участвовал в специальной операции в 2022 году, был награжден Орденом Мужества посмертно. Семья встала на учет получателей земли осенью 2024 года.

На сегодняшний день в реестре «земельной» меры поддержки Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города состоит 41 заявитель. Чтобы стать участником льготной программы необходимо подать заявку в один из МФЦ, либо напрямую в профильное ведомство по адресу г. Самара ул. Куйбышева, 48, каб. 25. Прием граждан, который будет проходить по понедельникам, средам с 9:00 до 17:00 (обед с 12:30 до 13:18), начнется с 12 марта. Проконсультироваться также можно по телефонам - 310-31-36, 310-31-35.

После рассмотрения заявки участники СВО или члены их семей будут приглашены на специальную комиссию. С подробной информацией о программе, необходимыми документами и бланками можно ознакомиться на сайте Администрации Самары по ссылке.

 

Фото:   Администрация Самары

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Крещенские богослужения пройдут с раннего утра 18 января до 19 января в более чем 90 храмах Самары.
16 января 2025, 18:33
На Крещение в Самаре организуют одну иордань и три купели
Крещенские богослужения пройдут с раннего утра 18 января до 19 января в более чем 90 храмах Самары. Общество
86
Губернатор сообщил, что в регионе сформированы пятилетний план работы и стратегия развития до 2036 года.
16 января 2025, 18:10
Вячеслав Федорищев обсудил с Валентиной Матвиенко планы по развитию Самарской области
Губернатор сообщил, что в регионе сформированы пятилетний план работы и стратегия развития до 2036 года. Политика
111
При поддержке Самарского филиала «Т Плюс».
16 января 2025, 17:52
В СЭК им. Петра Мачнева создана учебная лаборатория для будущих энергетиков
При поддержке Самарского филиала «Т Плюс». ЖКХ
120
В центре внимания
Губернатор сообщил, что в регионе сформированы пятилетний план работы и стратегия развития до 2036 года.
16 января 2025  18:10
Вячеслав Федорищев обсудил с Валентиной Матвиенко планы по развитию Самарской области
141
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
16 января 2025  13:05
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
238
Движение вперед: в России стартовали новые национальные проекты
16 января 2025  12:52
Движение вперед: в России стартовали новые национальные проекты
229
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершат ремонт 4 переходящих дорожных объектов
16 января 2025  12:06
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершат ремонт 4 переходящих дорожных объектов
252
Вячеслав Федорищев провел заседание общественного движения «Чистый спорт»
16 января 2025  12:00
Вячеслав Федорищев провел заседание общественного движения «Чистый спорт»
230
Весь список