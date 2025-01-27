В Самаре транспортные полицейские проводят профориентационные встречи с молодежью

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Общественники и сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте проводят профориентационные встречи с молодежью, проходящей обучение в учебных заведениях Самарской области. Мероприятия проходят в рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества. Активное участие в организации и проведения мероприятий приняли председатель общественного совета при Средневолжском ЛУ Берглезов Владимир Сергеевич, представитель общественного совета, ректор Самарского государственного технического университета, доктор технических наук Быков Дмитрий Евгеньевич, ветераны линейного управления полковник внутренней службы в отставке Маслов Юрий Николаевич и подполковник милиции в отставке Седов Дмитрий Адольфович, сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Открытые уроки «Я б в полицию пошел, пусть меня научат» самарские транспортные полицейские и общественники провели для студентов военного учебного центра Самарского государственного технического университета, учащихся общеобразовательного структурного подразделения Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» «Лицея Государственной службы и правоохранительных органов» и студентов Поволжского государственного колледжа.

В начале каждой встречи был предложен краткий экскурс в профессию «транспортный полицейский». Ребята посмотрели небольшой фильм о работе служб и подразделений полиции на транспорте в Приволжском федеральном округе.

Инспектор по связям со средствами массовой информации рассказал об истории создания линейного подразделения и какие объекты обслуживания в настоящее время входят в зону оперативной ответственности Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

Старший специалист профессиональной подготовки отделения кадров отдела по работе с личным составом рассказал молодым людям о профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел. Предоставил полную и подробную информацию о возможности получения высшего образования в учебных заведениях МВД России, а также необходимого дополнительного образования и повышения квалификации. Специалисты отдела кадров ОРЛС линейного управления вместе с ребятами выяснили, какие подразделения необходимы для полноценной работы органов внутренних дел. Познакомили ребят с условиями прохождения службы, особенностями работы в подразделениях транспортной полиции, а также об этапах поступления на службу в полицию, обсудили социальные гарантии сотрудника органов внутренних дел.

Об особенностях работы поведали специалисты экспертно-криминалистического центра Средневолжского ЛУ. Некоторые её процессы они показали используя содержимое экспертно-криминалистического чемодана. Особо приятно, что ребята с большим удовольствием откликались ассистировать эксперту. Они попробовали самостоятельно находить и извлекать отпечатки пальцев рук на различных предметах, а также провести дактилоскопирование.

Традиционно свою работу показали служебные собаки. Специалисты кинологического центра самарской транспортной полиции рассказали о ежедневных занятиях со своим напарником, о выездах на место преступления. Продемонстрировали выполнения команд инспектора-кинолога. А также блестяще выполнили поиск сделанных заранее закладок имитаторов взрывчатых веществ и наркотических средств, обозначив их местонахождение.

В ходе встреч со студентами и учащимися сотрудники полиции порекомендовали им быть особо внимательными, когда они заводят новых друзей в социальных сетях и мессенджерах, а также при общении с незнакомыми людьми, которые предлагают свою помощь в решении каких-либо вопросов. Чаще всего ими могут оказаться мошенники, которые вводят в заблуждение с целью хищения денежных средств. Кроме этого, полицейские рассказали, как вести себя в сети Интернет, чтобы не попасть под влияние сомнительных организаций и не быть вовлеченными в совершение преступлений.

В конце каждой встречи ребята не сразу расходились. Подходили к сотрудникам, задавали интересующие вопросы. Больше всего они стремились поближе познакомиться с четвероногим напарником полицейского и сфотографироваться с ним.

Фото: пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте