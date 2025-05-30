В Самаре только 17% родителей поддержат любое решение ребенка в выборе профессии

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Главной карьерной страшилкой для детей по-прежнему является профессия дворника.

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители из города.

10% самарцев категорически не желают, чтобы их дети работали дворниками. Еще по 8% больше всего опасаются, что их наследники станут уборщиками или продавцами. Для 1 из 20 родителей в стоп-листе и военные специальности. По 5% родителей отвергают профессии разнорабочего, медика, чиновника, полицейского или артиста. 4% респондентов всерьез беспокоит перспектива того, что их ребенок может стать блогером. Также 3% не желают, чтобы их дети пошли по учительской стезе. Еще по 3% не хотели бы, чтобы их дети работали официантами, грузчиками, курьерами или водителями. Также по 1% родителей выступили против офисных позиций: юристов, бухгалтеров или менеджеров различных специализаций.



17% опрошенных заявили, что примут любой профессиональный выбор ребенка.



Отцы чаще, чем матери, опасаются, что их дети пополнят ряды чиновников. Горожанки, в свою очередь, больше тревожатся, что ребенок станет уборщиком, продавцом, медиком или блогером.

Время проведения: 5—28 мая 2025 года