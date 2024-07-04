В Самаре те, кто студентом жил в общежитии, сейчас зарабатывают больше

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие представители экономически активного населения с высшим образованием.

Каждый третий самарец с высшим образованием жил в студенческом общежитии во время учебы в вузе. С суровым студенческим бытом чаще приходилось сталкиваться мужчинам, чем женщинам (40% против 30%). Реже жили в общежитиях те, чьи студенческие годы пришлись на 90-е — начало 2000-х.



Известно, что трудности закаляют и, как подтверждает опрос, это дает хороший импульс карьерному росту: именно горожане с более высоким доходом (от 100 тыс. рублей в месяц) чаще остальных рассказывали, что провели молодость в общаге.



76% из тех, кто жил в общежитии во времена студенчества, в целом позитивно оценивает проведенные там годы: 33% однозначно нравилось в общаге, еще 43% — скорее нравилось.



Время проведения: 23 июня — 2 июля 2024 года