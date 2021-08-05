В Самаре стартовал воркшоп «Новый сувенир Музея имени Алабина»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Предложение прозвучало в ходе визита Елены Шмелевой в региональный центр поддержки одаренных детей «Вега».
Елена Шмелева предложила начинать изучать физику и химию уже в начальной школе
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Анатолий Черных рассказал, что делать, если в «Личном кабинете правообладателя» отсутствует объект недвижимости.
Росреестр СО: пять причин отсутствия объектов недвижимости в «Личном кабинете правообладателя» и как их устранить 
Дмитрий Азаров обсудил с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой вопросы развития науки и образования в регионе.
Дмитрий Азаров пригласил Елену Шмелеву войти в наблюдательный совет НОЦ «Инженерия будущего»
Запрет  распространяется на Безенчукское, Кошкинское, Клявлинское, Шенталинское лесничества.
В регионе введен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств 
У каждого жителя есть возможность стать автором перемен.
Жителей Самары приглашают высказать свое мнение о будущем города
В Самаре реализуется практика комплексного обновления и развития городской инфраструктуры.
В Самаре обновляют сквер Памяти борцам революции
Благодаря нацпроекту на «Энерготехмаше» увеличили выработку.
На «Энерготехмаше» подвели итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»
В него войдут предложения медиков и экспертов.
В народной программе появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.17
0.38
EUR 86.65
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре продолжаются мониторинги объектов потребрынка на соблюдения антиковидных мер
Тольяттинцев приглашают на бесплатный концерт профессиональных оркестров
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре стартовал воркшоп «Новый сувенир Музея имени Алабина»

5 августа 2021 15:21
151
Ведущие дизайнеры России и эксперты Самары совместно разработают сувенирную продукцию для музея имени П.В.Алабина.

4 августа в Самаре стартовал воркшоп «Новый сувенир Музея имени Алабина». В результате работы ведущих экспертов в области дизайна появится современная линейка сувенирной продукции.

Не случайно инициатива по проведению творческого мозгового штурма на тему формирования новой сувенирной продукции прозвучала именно от одного из старейших музеев Поволжья  –  Самарского областного историко-краеведческом музея имени П. В. Алабина. Музей хранит историю, отражает современность и моделирует будущее социо-культурного пространства нашего региона. Тема развития туристической сферы Самарской области является одной из перспективных для нашего региона и находится на личном контроле Губернатора Дмитрия Азарова. И работа творческих экспертов по разработке новых сувениров, которые станут современным «отражением» Самарской области – своевременный и необходимый вклад в развитие культурно-туристического потенциала.  

Художники, дизайнеры, технологи, маркетологи, музейщики, производители сувенирной продукции, представители торговых марок одежды – всего более 40 человек приняли участие в семинаре.  В первый день работа сконцентрировалась на ассоциациях. Что у жителей города и его гостей приходит на ум при слове «Самара»? Большинство участников семинара едины во мнении: «С Самарой у многих возникает первая ассоциация – Волга. Ну, и, вторая - «Жигулевское пиво»». «Это несправедливо. Я как дизайнер хочу принять участие в разработке чего-то позитивного, что будет ассоциироваться с моим городом, – поделился своим мнением участник воркшопа, дизайнер Владимир Хвойницкий. – Например, идешь по Питеру, и на каждом человеке видишь кусочек отображения этого города. Хочется реализовать эту историю и в Самаре тоже!».

Работу воркшопа курируют известные дизайнеры из Москвы.

«Перед нами стоит задача – создать сувенирную продукцию нового формата. Ее не стыдно надеть на себя. Это может быть стильная майка, толстовка, сумка, чашка для кофе… Но никак не «штучка», которую положили в сервант и забыли. Это даже не сувениры. Нет. Это классные дизайнерские функциональные вещи для использования», – рассказал Александр Уваров, руководитель трехдневного воркшопа "Новый сувенир Музея имени Алабина",  дизайнер, кандидат искусствоведения, член Союза дизайнеров России, Заведующий кафедрой дизайна ТГУ.

Воркшоп продлится 4 дня.

Ожидается, что  сувенирная продукция музея появится осенью 2021 года. Уже в ноябре к 130-летию музея имени П.В. Алабина можно будет купить что-нибудь стильное.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: воркшоп музей Алабина сувениры

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Во время экскурсии вы узнаете увлекательные факты о строительстве театров в Самаре.
04 августа 2021, 18:54
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
Во время экскурсии вы узнаете увлекательные факты о строительстве театров в Самаре. Общество
707
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
29 июля 2021, 13:38
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Кассы закрываются за 30 минут до окончания работы музея.  Культура
1702
Выступит известный в кругах этнографов и фольклористов Андрей Давыдов. Он и гости из Москвы и Ульяновска сыграют на балалайках.
21 июля 2021, 15:56
В музее Алабина в рамках выставки «Корни звука» сыграют на балалайках
Выступит известный в кругах этнографов и фольклористов Андрей Давыдов. Он и гости из Москвы и Ульяновска сыграют на балалайках. Культура
962
В центре внимания
Дмитрий Азаров обсудил с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой вопросы развития науки и образования в регионе.
5 августа 2021  17:02
Дмитрий Азаров пригласил Елену Шмелеву войти в наблюдательный совет НОЦ «Инженерия будущего»
114
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
5 августа 2021  13:00
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
213
История, мифы и легенды самарской земли станут основой для новых туристических маршрутов
5 августа 2021  12:38
История, мифы и легенды самарской земли станут основой для новых туристических маршрутов
243
Благодаря нацпроекту «Образование» жители Самарской области могут построить новую карьеру
5 августа 2021  12:17
Благодаря нацпроекту «Образование» жители Самарской области могут построить новую карьеру
230
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
5 августа 2021  11:23
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
244
Весь список