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4 августа в Самаре стартовал воркшоп «Новый сувенир Музея имени Алабина». В результате работы ведущих экспертов в области дизайна появится современная линейка сувенирной продукции.

Не случайно инициатива по проведению творческого мозгового штурма на тему формирования новой сувенирной продукции прозвучала именно от одного из старейших музеев Поволжья – Самарского областного историко-краеведческом музея имени П. В. Алабина. Музей хранит историю, отражает современность и моделирует будущее социо-культурного пространства нашего региона. Тема развития туристической сферы Самарской области является одной из перспективных для нашего региона и находится на личном контроле Губернатора Дмитрия Азарова. И работа творческих экспертов по разработке новых сувениров, которые станут современным «отражением» Самарской области – своевременный и необходимый вклад в развитие культурно-туристического потенциала.

Художники, дизайнеры, технологи, маркетологи, музейщики, производители сувенирной продукции, представители торговых марок одежды – всего более 40 человек приняли участие в семинаре. В первый день работа сконцентрировалась на ассоциациях. Что у жителей города и его гостей приходит на ум при слове «Самара»? Большинство участников семинара едины во мнении: «С Самарой у многих возникает первая ассоциация – Волга. Ну, и, вторая - «Жигулевское пиво»». «Это несправедливо. Я как дизайнер хочу принять участие в разработке чего-то позитивного, что будет ассоциироваться с моим городом, – поделился своим мнением участник воркшопа, дизайнер Владимир Хвойницкий. – Например, идешь по Питеру, и на каждом человеке видишь кусочек отображения этого города. Хочется реализовать эту историю и в Самаре тоже!».

Работу воркшопа курируют известные дизайнеры из Москвы.

«Перед нами стоит задача – создать сувенирную продукцию нового формата. Ее не стыдно надеть на себя. Это может быть стильная майка, толстовка, сумка, чашка для кофе… Но никак не «штучка», которую положили в сервант и забыли. Это даже не сувениры. Нет. Это классные дизайнерские функциональные вещи для использования», – рассказал Александр Уваров, руководитель трехдневного воркшопа "Новый сувенир Музея имени Алабина", дизайнер, кандидат искусствоведения, член Союза дизайнеров России, Заведующий кафедрой дизайна ТГУ.

Воркшоп продлится 4 дня.

Ожидается, что сувенирная продукция музея появится осенью 2021 года. Уже в ноябре к 130-летию музея имени П.В. Алабина можно будет купить что-нибудь стильное.

Фото: пресс-служба облправительства