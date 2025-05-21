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В Самаре стартовал Международный фестиваль «АртПром»

21 мая 2025 18:33
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«АртПром» станет первой федеральной площадкой, где промышленность и креативные индустрии встретятся не на уровне образов, а на уровне задач развития территорий.

В среду, 21 мая 2025 года, в Самаре стартовал Международный фестиваль креативных индустрий «АртПром», объединяющий усилия промышленности и творческих профессий для создания новых форм взаимодействия, популяризации науки и технологий через искусство. Он проходит в рамках Десятилетия науки и технологий в России под эгидой Минпромторга РФ.

Фестиваль, организованный Фондом всестороннего развития детей и молодежи «От Винта!» при поддержке Правительства Самарской области, Минпромторга РФ и регионального министерства промышленности, стал площадкой для диалога между представителями промышленности, дизайнерами, аниматорами, студентами, молодыми специалистами и школьниками. Его девиз – «Искусство для промышленности – промышленность для искусства» – задал тон первому дню мероприятия.

Самара не случайно выбрана местом проведения такого международного события. По итогам прошлого года регион укрепил позиции в рейтинге научно-технологического развития, войдя в десятку лучших субъектов страны. А по объему отгруженных товаров промышленного производства страны Самарская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул важность синергии промышленности и искусства для развития новых амбициозных проектов на благо промышленного сектора экономики.

«АртПром» станет первой федеральной площадкой, где промышленность и креативные индустрии встретятся не на уровне образов, а на уровне задач развития территорий.

Центральным событием первого дня фестиваля стали публичные паблик-токи на площадках трех ключевых вузов города: Самарский государственный технический университет, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева и Самарский государственный институт культуры. Спикерами стали представители предприятий АО «Транснефть – Приволга», ООО «Самарский Стройфарфор», АО «ГК «Электрощит – ТМ Самара», АО «Авиакор-авиационный завод», ОАО «Завод Продмаш», ООО «Пегас-Агро».

В центре внимания были вопросы привлечения молодежи в индустриальные профессии. Опытом использования креативных подходов в HR-коммуникациях поделился генеральный директор АО «Авиакор-авиационный завод» Алексей Гусев. «Мы живем в эпоху, когда креативные подходы становятся неотъемлемой частью бизнеса, и я верю, что именно они могут вдохнуть новую жизнь в традиционные отрасли. Мы можем интегрировать элементы искусства, дизайна и инновационных технологий в стратегии маркетинга и развития промышленных компаний. Это не только поможет привлечь внимание к нашим продуктам, но и создаст уникальную идентичность каждого предприятия», – отметил руководитель предприятия.

Участники первого дня фестиваля обсуждали роль искусства в промышленной коммуникации. Яркое впечатление произвела лекция руководителя отдела маркетинга ОАО «Завод Продмаш» Юлии Еремеевой на тему «Муралы в промышленном дизайне». Она поделилась своим опытом создания мурала приуроченного к 150-летнему юбилею, который помог рассказать об истории и корпоративных ценностях компании, а также рассказала о том, как уличное искусство помогает создавать яркий и запоминающийся образ бренда, привлекая внимание к продукции и истории предприятия.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил, что «Фестиваль «АртПром» – это не просто культурное событие, а стратегическая площадка для поиска новых решений в продвижении промышленности, модернизации производственных территорий и формировании положительного имиджа инженерных профессий среди молодежи».

Фестиваль «АртПром» продолжится до 23 мая. Участников и гостей ждет насыщенная деловая программа. Уже завтра, в стенах Дворца спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре пройдут кейс-шоу, лекции и мастер-классы от специалистов креативной индустрии и представителей крупнейших компаний страны.

Центральным событием в четверг, 22 мая, станет пленарное заседание, в рамках которого обсудят механизмы поддержки коллаборации промышленности и искусства, ориентиры при выборе ключевых направлений развития креативных индустрий в регионе, а также принципы взаимодействия разных регионов и отраслей для масштабирования успешных практик. В центре внимания окажутся инструменты кооперации, в том числе международное и межрегиональное сотрудничество; работающие модели устойчивой интеграции креатива в индустрию, профориентационные механизмы, направленные на вовлечение молодежи в производство будущего.

 

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области

Теги: Самара

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