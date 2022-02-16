в Самаре спрос на бьюти-услуги для мужчин за год вырос на 146%

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Стереотип о том, что к бьюти-услугам прибегают только женщины, в последние годы активно опровергается: все больше мужчин интересуются уходом за собой и косметологическими процедурами. Бьюти-индустрия подстраивается под запросы новой аудитории — растет объем предложения и число специалистов, занятых в этой сфере. Эксперты Авито Услуг, сервиса №1 для привлечения заказов на услуги через интернет*, выяснили, насколько выросла популярность мужских бьюти-процедур в Самаре за прошедший год и какие услуги оказались наиболее популярны.

Спрос на мужские бьюти-услуги за год вырос в Самаре на 146%. По данным Авито Услуг, все больше мужчин за последний год регулярно обращались к специалистам по маникюру, педикюру, косметологии, эпиляции и депиляции. В Самаре за 2021 год предложений от мастеров красоты, предлагающих эти услуги мужчинам, стало больше на 32%.

За прошедший год вырос спрос на мужской маникюр и педикюр. Популярность этой услуги в Самаре выросла на 149% по сравнению с 2020 годом. Средняя стоимость мужского маникюра в городе в течение последнего года составила 700 рублей и не отличается от стоимости услуг для женщин. Спрос на маникюр и педикюр среди мужчин активно растет в большинстве регионов России: например, Оренбурге (в 4,5 раза за год), Ульяновске (3,5 раза), Рязани (в 2,5 раза) и Воронеже (в 2 раза). А менее активный рост спроса отмечен в Новокузнецке (+37%), Набережных Челнах (+38%), Волгограде (+41%) и Саратове (+42%).

За 2021 год в Самаре также увеличился спрос на услуги мужской депиляции (+74%) и эпиляции (+112%) в сравнении с предыдущим. Средняя стоимость процедуры для мужчин зависит от метода и техники, а также обрабатываемой части тела. В среднем, депиляция одной зоны обойдется примерно в 200 рублей. Стоимость процедуры в зоне подмышек, спины и груди — дороже и обычно варьируется от 300 до 700 рублей за один сеанс. За прошедший год активнее всего спрос на мужскую депиляцию увеличился в Набережных Челнах (в 3,5 раза), Омске (в 3 раза), Новосибирске (2,5 раза), Рязани (в 2 раза). При этом одним из наиболее популярных методов удаления волос среди клиентов-мужчин в Самаре стал шугаринг: за год спрос вырос на 61%.

В Самаре продолжает расти и спрос на услуги барберов. Так, в январе 2022 года популярность их услуг выросла на 149% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Тренд на регулярный уход за прической, бородой и усами сохраняется не первый год, а рынок достаточно насыщен по количеству специалистов. Заметнее всего популярность услуги выросла в Омске (в 3,5 раза), Тольятти (в 3 раза), Воронеже (в 2,5 раза) и Ижевске (в 2,5 раза). Средняя стоимость мужских стрижек в Самаре составила 400 рублей, цена растет в зависимости от сложности работы.

В целом, спрос на мужские бьюти-услуги за год по России увеличился на 58%. Активнее всего за прошедший год выросла популярность мужского маникюра и педикюра. Услуги стали востребованнее почти в 2 раза (на 96%) по сравнению с 2021 годом. Также по России вырос спрос на услуги мужской депиляции (+82%) и эпиляции (+65%). Барберы в январе 2022 года стали популярнее на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

“Современные тренды разрушают предрассудки и подталкивают активное развитие бьюти-индустрии для мужчин. Мы ожидаем, что такая тенденция только усилится — люди вне зависимости от пола и возраста чаще интересуются процедурами, которые помогают иметь здоровый и ухоженный вид. Вслед за бурным ростом спроса растет и число специалистов, занятых в этой сфере, а значит такие услуги и информация о них становятся доступнее, — отмечает руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков. — На Авито Услугах мастера красоты также могут подтвердить свою личность, пройдя бесплатную верификацию по паспорту или водительскому удостоверению. Тогда в профиле появится специальный знак «Документы проверены». Это дополнительная гарантия добросовестности, которая поможет найти подходящего специалиста”.

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