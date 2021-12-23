В Самаре сотрудники вневедомственной охраны присоединились к всероссийской акции Росгвардии «С Новым годом, ветеран!»

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Сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии навестили ветерана Великой Отечественной войны сержанта в отставке Зинаиду Федоровну Шкуратову, поздравили ее с наступающим 2022 годом, пожелали крепкого здоровья и вручили подарки.

Зинаиде Федоровне Шкуратовой 97 лет, она - участница Сталинградской битвы и Берлинской наступательной операции. Ушла на фронт добровольцем, 17-летней девочкой окончила военно-медицинские курсы и стала санинструктором. Сотни раненых бойцов вынесла на своих хрупких плечах медсестра Зинаида Шкуратова. Среди ее многочисленных наград - ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медали «За Отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». После войны Зинаида Федоровна продолжила свой трудовой путь во вневедомственной охране, после чего вышла на заслуженный отдых.

Ветеран поблагодарила гостей за внимание и заботу. Поздравила всех с наступающим Новым годом и Рождеством, а особенно пожелала удачи тем, кто в новогоднюю ночь будет не у семейного очага, а на служебном и боевом посту.