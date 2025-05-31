В Самаре сотрудники СУ СКР СО приняли участие в благотворительном забеге «Зелёный марафон»

172

В Самаре сотрудники следственного управления приняли участие в благотворительном забеге «Зелёный марафон». 0+

Сегодня сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Самарской области участвовали в забеге на 4,2 и 10 километров. Участников марафона поддерживали близкие и друзья.

«Зелёный марафон» — яркий городской праздник, где каждый год тысячи жителей более 60 городов выходят на старт независимо от возраста, физической подготовки и опыта. Всех объединяет одна важная задача: поддержать тех, кому необходима помощь, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО