В Самаре сотрудники Росгвардии присоединились к благотворительной акции «Елка желаний»

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В Самаре стартовала ежегодная новогодняя благотворительная акция «Елка желаний». В ее рамках все желающие помогают осуществить мечты детей, которые по разным причинам оказались в тяжелой жизненной ситуации. На этот раз новогодняя красавица, украшенная заветными пожеланиями ребят, была установлена в здании администрации городского округа Самары.

Старт акции дали глава областной столицы Елена Лапушкина и воспитанники центра помощи детям имени Фролова. К «Елке Желаний» уже присоединились представители органов исполнительной и законодательной власти, а также сотрудники и военнослужащие Росгвардии. Для росгвардейцев участие в этой акции давно стало доброй традицией – представители подразделений, входящих сегодня в состав силового ведомства, более 15 лет исполняют мечты детей.

Росгвардейцы любят дарить подарки. И для них - взрослых людей, которые носят погоны, ежегодное участие в акции «Елка желаний» тоже становится своеобразным чудом. Ведь доставлять радость ребятам, исполнять пожелания и дарить подарки будет не простой Дед Мороз, а Дед Мороз специального назначения.