В Самаре сотрудники Росгвардии приняли участие в реализации проекта «Территория без наркотиков»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники МЧС совместно с председателем ТОС поселка провели подворовые обходы.
МЧС СО: жителям поселка Шмидта напомнили о том, как не допустить пожаров в отопительный сезон
В Самаре за сутки заболели 479 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Ежедневно с 9.00 до 20.00 жители региона смогут сделать прививку от COVID-19 в данном пункте.
С 24 ноября в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной будет работать пункт вакцинации
В составе сборной Федерации прыжков на батуте России выступили тольяттинские спортсмены Михаил Мельник и Кирилл Пантелеев.
Тольяттинские спортсмены завоевали по две медали на ЧМ по прыжкам на батуте
Международный день памяти жертв ДТП ежегодно проводится во всем мире в третье воскресенье ноября.
Полицейские и общественники региона провели мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв ДТП
Выявлено более 2700 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГИБДД СО: итоги целенаправленных рейдовых мероприятий с 19 по 21 ноября
Самарский шпажист Павел Сухов - победитель этапа Кубка мира
Самарский шпажист Павел Сухов - победитель этапа Кубка мира
Названы четыре ошибки при лечении простуды
Названы четыре ошибки при лечении простуды
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
0.16
EUR 82.58
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре сотрудники Росгвардии приняли участие в реализации проекта «Территория без наркотиков»

22 ноября 2021 13:13
158
В Самаре сотрудники Росгвардии приняли участие в реализации проекта «Территория без наркотиков»

Действующие офицеры ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области встретились с воспитанниками выпускных классов школы №57, которая носит имя сотрудника СОБР "Омега" Игоря Семенова, геройски погибшего при исполнении служебного долга. Встреча была организована в рамках локального проекта «Территория без наркотиков».


С инициативой проведения подобной встречи в Управление Росгвардии по Самарской области обратился преподавательский состав учебного заведения.
Общение началось с демонстрации динамичного видеоролика, красочно повествующего об основных задачах, стоящих перед войсками национальной гвардии. Офицеры ОМОН рассказали о том, как попасть на службу в специальные подразделения Росгвардии, какими качествами должен обладать человек, мечтающий сделать карьеру в спецназе.


Отдельной темой разговора с подрастающим поколением стало та опасность, которую представляет социальное зло, под названием "наркотики". Опираясь на многочисленные истории из опыта своей службы, сотрудники специального подразделения, которым неоднократно приходилось задерживать как распространителей запрещенных веществ, так и тех, кто их употребляет, аргументированно и непредвзято показали детям - тяга к наркотикам ни к чему хорошему не приведет. А те, кто выберет эту грань существования попросту обречены на то, чтобы быть вычеркнутыми из нормальной, здоровой и счастливой жизни.


- Наша задача объяснить подрастающему поколению, что они являются хранителями и продолжателями славных традиций. Их предки победили в ходе грандиозной войны и подняли страну из руин. И наши дети, в том числе и воспитанники этой школы, которая носит имя нашего героического коллеги, должны не просто об этом помнить, но и быть достойными этой памяти. А это значит быть спортивными, иметь активную жизненную позицию и стать полноценными здоровыми и счастливыми членами общества, - подчеркнул заместитель командира ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области майор полиции Александр Наумов.

Теги: Росгвардия Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти у девушки-пассажирки нашли наркотик
20 ноября 2021, 10:47
В Тольятти у девушки-пассажирки нашли наркотик
Задержанная проживает в городе Жигулевск. Криминал
804
Попытка выбросить наркотики не помогла – сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника
26 октября 2021, 10:06
Попытка выбросить наркотики не помогла – сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника
Мужчина, увидев стражей правопорядка, бросил на землю сверток, который держал в руках. Криминал
1240
У задержанного росгвардейцами мужчины изъяли наркотик
22 сентября 2021, 09:54
У задержанного росгвардейцами мужчины изъяли наркотик
Увидев сотрудников Росгвардии, мужчина попытался скрыться, при этом бросив на землю шприц. Криминал
867
В центре внимания
Еще 1 648 жителей Самарской области заболели коронавирусом
22 ноября 2021  12:50
Еще 1 648 жителей Самарской области заболели коронавирусом
137
Дмитрий Азаров добился поддержки важных для региона проектов на федеральном уровне
22 ноября 2021  10:41
Дмитрий Азаров добился поддержки важных для региона проектов на федеральном уровне
235
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
21 ноября 2021  13:05
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
702
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Франции к расширению сотрудничества с регионом.
20 ноября 2021  20:44
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в России Пьером Леви
1035
Еще 1 762 жителя Самарской области заболели коронавирусом
20 ноября 2021  13:01
Еще 1 762 жителя Самарской области заболели коронавирусом
856
Весь список