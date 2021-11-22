В Самаре сотрудники Росгвардии приняли участие в реализации проекта «Территория без наркотиков»

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Действующие офицеры ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области встретились с воспитанниками выпускных классов школы №57, которая носит имя сотрудника СОБР "Омега" Игоря Семенова, геройски погибшего при исполнении служебного долга. Встреча была организована в рамках локального проекта «Территория без наркотиков».



С инициативой проведения подобной встречи в Управление Росгвардии по Самарской области обратился преподавательский состав учебного заведения.

Общение началось с демонстрации динамичного видеоролика, красочно повествующего об основных задачах, стоящих перед войсками национальной гвардии. Офицеры ОМОН рассказали о том, как попасть на службу в специальные подразделения Росгвардии, какими качествами должен обладать человек, мечтающий сделать карьеру в спецназе.



Отдельной темой разговора с подрастающим поколением стало та опасность, которую представляет социальное зло, под названием "наркотики". Опираясь на многочисленные истории из опыта своей службы, сотрудники специального подразделения, которым неоднократно приходилось задерживать как распространителей запрещенных веществ, так и тех, кто их употребляет, аргументированно и непредвзято показали детям - тяга к наркотикам ни к чему хорошему не приведет. А те, кто выберет эту грань существования попросту обречены на то, чтобы быть вычеркнутыми из нормальной, здоровой и счастливой жизни.



- Наша задача объяснить подрастающему поколению, что они являются хранителями и продолжателями славных традиций. Их предки победили в ходе грандиозной войны и подняли страну из руин. И наши дети, в том числе и воспитанники этой школы, которая носит имя нашего героического коллеги, должны не просто об этом помнить, но и быть достойными этой памяти. А это значит быть спортивными, иметь активную жизненную позицию и стать полноценными здоровыми и счастливыми членами общества, - подчеркнул заместитель командира ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области майор полиции Александр Наумов.