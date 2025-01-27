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В Самаре состоялось заседание Совета по делам молодежи Комитета Самарской Областной Организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. В мероприятии приняла участие член Молодежного совета и первичной профсоюзной организации самарского Росреестра Юлия Юдакова.

В ходе встречи обсуждались запланированные на 2025 год мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне; утвержден план работы Совета по делам молодежи на 2025 год. Также на встрече шла речь о проведении образовательных программ для молодежи и о работе по привлечению молодежи для вступления в Профсоюз.

«Членство в профсоюзе дает большие возможности для личностного роста, подразумевает постоянное обучение, прокачку самых разных навыков, начиная от развития лидерских качеств и заканчивая творческими и спортивными способностями, – говорит Юлия Юдакова. - Ведь все, что мы узнаем на таких встречах, пригодится нам и в других сферах жизни — профессиональной, общественной. Главное — не упускать открывающиеся возможности!»

Фото: Управление Росреестра по Самарской области