В Самаре состоится финал конкурса «Мистер и Мисс студенчество Самары – 2025»

145

10 ноября в 17:00 в Театре для детей и молодёжи «Мастерская» (ул. Чернореченская, 15) состоится концертная программа конкурса таланта и красоты среди студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Самары «Мистер и Мисс студенчество Самары — 2025», где зрители узнают главных победителей.

В этом году конкурс собрал десятки ярких, амбициозных и творческих студентов из образовательных организаций Самары. После трёх насыщенных этапов — интеллектуального, спортивного и творческого — в финал вышли 12 девушек и 8 юношей.

Финальное шоу станет настоящим праздником молодости и вдохновения. Участников ждут дефиле, творческие номера, ответы на вопросы жюри и решающий момент — объявление победителей номинаций и обладателей титулов Мистер и Мисс студенчество Самары.

Конкурс красоты и таланта «Мистер и Мисс студенчество Самары – 2025» проводится в шестой раз. Впервые, в этом году к участникам конкурса присоединились студенты вузов.

Организатором мероприятия выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом Молодёжи» при поддержке Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области, сообщает пресс-служба СДМ.

Фото предоставлено пресс-службой СДМ