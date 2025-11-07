Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
8 ноября в регионе ожидается усиление ветра
Большинство российских пенсионеров получат выплаты за январь в последний рабочий день 2025 года,
В ГД рассказали о выплате январских пенсий в декабре
В Ульяновске прошел XI международный конкурс русской песни «Поющая Россия».
Самарский губернский русский народный хор взял Гран-при на международном конкурсе «Поющая Россия»
За злостное неисполнение решения суда ему назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 10 тысяч рублей.
В Тольятти директор организации привлечен к уголовной ответственности
Центры амбулаторной онкопомощи помогают выявлять рак лёгкого на ранней стадии.
В регионе работают 12 Центров амбулаторной онкологической помощи
На место вызова привлекались 3 единицы техники и 11 человек.
В Самаре горел строительный мусор в пристрое
Самарский государственный технический университет занял первое место среди всех просветительских площадок.
Шесть образовательных площадок Самарской области вошли в 100 самых активных лекториев «Знания» по итогам третьего квартала
Где зрители узнают главных победителей.
В Самаре состоится финал конкурса «Мистер и Мисс студенчество Самары – 2025»
В Самаре состоится финал конкурса «Мистер и Мисс студенчество Самары – 2025»

7 ноября 2025 13:02
145
Где зрители узнают главных победителей.

10 ноября в 17:00 в Театре для детей и молодёжи «Мастерская» (ул. Чернореченская, 15) состоится концертная программа конкурса таланта и красоты среди студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Самары «Мистер и Мисс студенчество Самары — 2025», где зрители узнают главных победителей. 

В этом году конкурс собрал десятки ярких, амбициозных и творческих студентов из образовательных организаций Самары. После трёх насыщенных этапов — интеллектуального, спортивного и творческого — в финал вышли 12 девушек и 8 юношей.

Финальное шоу станет настоящим праздником молодости и вдохновения. Участников ждут дефиле, творческие номера, ответы на вопросы жюри и решающий момент — объявление победителей номинаций и обладателей титулов Мистер и Мисс студенчество Самары.

Конкурс красоты и таланта «Мистер и Мисс студенчество Самары – 2025» проводится в шестой раз. Впервые, в этом году к участникам конкурса присоединились студенты вузов.

Организатором мероприятия выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом Молодёжи» при поддержке Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области, сообщает пресс-служба СДМ.

 

Фото предоставлено пресс-службой СДМ

Теги: Самара

