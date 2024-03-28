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В Самаре с проверкой кредитной истории при трудоустройстве чаще всего сталкиваются менеджеры по работе с клиентами

28 марта 2024 10:17
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В Самаре с проверкой кредитной истории при трудоустройстве чаще всего сталкиваются менеджеры по работе с клиентами, специалисты по продажам и закупкам

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные граждане из города.

Каждый шестой работодатель проверяет историю исполнения обязательств по кредитам и займам всех кандидатов, еще 7% компаний действуют выборочно.

14% экономически активных самарцев сталкивались с проверкой кредитной истории при трудоустройстве. Чем старше респонденты и чем выше их уровень дохода, тем больше среди них тех, кто знаком с таким вступительным испытанием.

Среди представителей распространенных профессиональных групп проверку кредитной истории чаще вынуждены проходить те, кто имеет непосредственное отношение к прибыли и финансам, товарно-материальным ценностям. При трудоустройстве с таким испытанием доводилось сталкиваться каждому четвертому менеджеру по работе с клиентами, 24% специалистов по продажам, 21% снабженцев. Работодатели проверяют эйчаров, т. к. они имеют отношение к формированию бюджетов, начислению заработка, льгот и компенсаций (20% опрошенных), логистов (19%), продавцов и кладовщиков (по 18%).

Время проведения: 24 февраля — 25 марта 2024 года

Теги: Опрос

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