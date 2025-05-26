В Самаре руководители больше доверяют команде, чем подчиненные им

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.



77% самарцев в той или иной степени доверяют сослуживцам, 73% — непосредственному руководителю, а 70% — компании-работодателю.



Начальники доверяют подчиненным больше — 88% руководителей полагаются на свою команду. Топ- и мидл-менеджеры считают, что без доверия продуктивная работа невозможна: «Если не доверяешь — увольняй»; «Иначе нужно менять место работы». Однако принцип «доверяй, но проверяй» остаётся актуальным.



Мужчины доверяют коллегам больше, чем женщины. Женщины чаще демонстрируют лояльность к компании. 3 из 4 работающих доверяют непосредственному начальству, но безоговорочное доверие больше свойственно женщинам, чем мужчинам (30 и 23%).

Время проведения: 1—15 мая 2025 года

